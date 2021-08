Vanguard Marketing ne mentionne pas Activision

Image : Activision Blizzard

Call of Duty: Vanguard a été officiellement annoncé hier, la première révélation majeure d’Activision Blizzard depuis que la société a fait l’objet d’un examen public pour son traitement odieux des employées. Un détail mineur dans la vidéo de révélation laisse supposer qu’Activision tient à éviter de rappeler à tout le monde qu’il est impliqué dans le développement du jeu.

Ce phénomène étrange a été remarqué pour la première fois par l’utilisateur de Twitter Neoxon619, qui a souligné que la fin de la bande-annonce de Call of Duty: Vanguard n’incluait pas de logo Activision aux côtés de ceux des studios de développement Sledgehammer Games, Treyarch et Beenox. En fait, la vidéo ne mentionne Activision nulle part, mais dans les informations de droit d’auteur en petits caractères légalement requises.

Un examen rapide des bandes-annonces précédentes sur la page YouTube officielle de la série montre qu’un logo Activision bien en vue était présent dès la vidéo d’annonce de Call of Duty: Modern Warfare 3, qui a été téléchargée pour la première fois sur la chaîne le 23 mai. 2011.

Neoxon a également souligné le fait que le logo d’Activision est absent de la page Call of Duty: Vanguard sur Battle.net, la vitrine numérique de l’entreprise. Encore une fois, il s’agit d’une inclusion commune sur plusieurs des listes Call of Duty de la plate-forme, où le graphique d’Activision peut être vu positionné au-dessus des logos de jeux comme Modern Warfare, Black Ops: Cold War et Black Ops 4.

“Call of Duty a continué à se développer dans un univers incroyable d’expériences”, a déclaré un représentant d’Activision à Kotaku. “C’était un choix créatif qui reflète la façon dont Vanguard représente le prochain opus majeur de la franchise.”

G/O Media peut toucher une commission

Activision Blizzard est toujours mêlé à la controverse à la suite d’un procès intenté par le California Department of Fair Employment and Housing qui accusait la grande entreprise de favoriser un environnement de harcèlement et d’abus ciblant principalement les employées pendant des années. Depuis lors, plusieurs personnalités notables ont quitté l’entreprise, notamment le président de Blizzard, J. Allen Brack, le responsable des relations humaines de Blizzard, Jesse Meschuk, et le concepteur principal de Diablo 4, Jesse McCree.

L’omission des logos Activision dans le marketing de Call of Duty: Vanguard a été catégoriquement moquée sur les réseaux sociaux comme une lâche prise de distance du jeu par rapport à l’implication de l’éditeur.

“Si cela ne vous montre pas à quel point Activision est terrifié par le procès”, a écrit un utilisateur en réponse au tweet original de Neoxon, “alors je ne sais pas quoi vous dire.”