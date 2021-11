Vanguard’ n’aura pas de quête principale tout de suite

Le mode Quête principale des zombies dans Call of Duty: Vanguard ne sera pas disponible le jour de la sortie, semble-t-il.

Un article de blog du développeur Treyarch confirme que le mode zombies n’aura pas sa quête principale le 5 novembre lorsque Call of Duty: Vanguard sortira.

« À partir du 2 décembre, le nouveau contenu et les nouvelles fonctionnalités de Zombies commenceront à être déployés dans Vanguard », a déclaré Treyarch sur son blog. « Les joueurs rencontreront également d’autres éléments surprises plus tard dans la saison 1 qui prépareront le terrain pour notre prochaine quête principale. Cette quête principale sera liée à l’arrivée d’un allié inattendu après la première saison, qui élargira encore le récit de l’éther noir et révélera plus de détails sur les personnages et les entités que les joueurs auront rencontrés jusqu’à présent.

Le prochain chapitre de l’histoire de Dark Aether arrive le 5 novembre dans #Vanguard Zombies. Obtenez de tout nouveaux détails sur les alliances, les artefacts, les avantages, les niveaux d’armes, les équipements personnalisés, les nouvelles voix narratives, la musique à thème officielle et plus encore dans notre guide de jeu : https://t.co/x5tolXYW4J pic.twitter.com/yUpmFMPTxW – Treyarch Studios (@Treyarch) 1er novembre 2021

Le 2 décembre est, eh bien, un peu après le 5 novembre, il semble donc que quiconque cherche à en savoir plus sur le scénario de Dark Aether de Call of Duty devra attendre un peu plus longtemps que prévu. Treyarch a déclaré qu’il ajouterait au moins de nouveaux artefacts et entités Dark Aether au mode zombies au fil du temps.

Le mode Zombies est un favori des fans et fait partie de l’attrait de Call of Duty: Vanguard pour de nombreuses personnes. C’est donc dommage que ces gens-là devront attendre, mais que pouvez-vous faire ! Peut-être qu’un coup d’œil aux spécifications PC de Call of Duty: Vanguard pourrait apaiser la déception pendant un certain temps. Probablement (presque certainement) pas, cependant.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

