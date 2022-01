Vanguard obtient le DLC Attack on Titan

En l’honneur de la prochaine finale de la série Attack on Titan, Call of Duty obtient une tonne de produits cosmétiques basés sur l’anime à succès.

Mardi, Activision Blizzard a dévoilé le pack Tracer: Attack on Titan – Levi Edition Bundle pour Call of Duty: Warzone et Call of Duty: Vanguard.

Les fonctionnalités du pack 10 Attaque sur les cosmétiques sur le thème des Titans, y compris :

Skin d’opérateur du Survey Corps Plan d’arme d’Historia Plan d’arme Ymir Curse Plan d’arme Titan Piercer Charme de gardien secret Autocollant One Hot Potato Emblème Wings of Freedom Coup de finition Steel Cut Point culminant du MVP Ultradur Intro du point culminant de la manœuvre verticale

Le pack Tracer : L’Attaque des Titans – Levi Edition Bundle sera disponible le 20 janvier pour les deux titres.

Des rumeurs d’une collaboration entre l’attaque des Titans et Call of Duty circulaient il y a quelques mois. Bien qu’à l’époque, tout le monde pensait que la promotion était exclusive à Call of Duty: Vanguard. Heureusement, la bataille royale préférée de tous, Call of Duty: Warzone, se lancera également dans l’entreprise de massacre de titans.

Étant l’une des séries animées les plus populaires de tous les temps, Attack on Titan, la prochaine finale de la série, est un gros problème. Le spectacle a été initialement créé en avril 2013 et il se terminera enfin plus tard cette année.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.