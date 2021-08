Vanguard obtient un premier aperçu du gameplay étendu ⋆ 10z viral

Lors de la soirée d’ouverture en direct de la Gamescom de mercredi, le premier aperçu du gameplay étendu sur Call of Duty : l’Avant-garde a été présenté, donnant aux joueurs un aperçu de l’une des missions de campagne qu’ils auront l’occasion de vivre plus tard cette année.

Avant le look, Laura Bailey – qui incarne le lieutenant Polina Petrova dans le prochain jeu – a rejoint Geoff Keighley sur scène, où elle a fait ses débuts dans l’une des missions mettant en vedette Polina. Dans la mission, Polina est montrée essayant de s’échapper d’une ville qui semble être envahie par les forces ennemies, présentant certains des mécanismes de couverture à venir du jeu, ainsi que certains des joueurs d’armes, qui seront utilisés à la fois dans la campagne et en multijoueur.

Vous pouvez consulter la séquence de jeu étendue ci-dessous :

Développé par Sledgehammer Games, Call of Duty : l’Avant-garde ramène les joueurs à l’époque de la Seconde Guerre mondiale, avec le jeu mis en évidence divers soldats des forces spéciales alors qu’ils font face à une menace émergente à la fin de la guerre. Selon un article de blog quand le jeu a été annoncé, Avant-gardeLa campagne de s comprend quatre grands théâtres de guerre, un mode multijoueur en ligne avec 20 cartes disponibles au lancement et quelques changements majeurs dans l’expérience Warzone. L’expérience zombie fera également son entrée dans Avant-garde, avec un premier crossover de franchise à venir qui poursuit l’histoire et l’expérience trouvées dans Call of Duty : Guerre froide des Black Ops.

Call of Duty : l’Avant-garde est prévu pour le 5 novembre 2021 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC.