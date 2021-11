Vanguard rend hommage à Modern Warfare Meme

Les gens ne se souviennent pas de grand-chose de Call of Duty: Advanced Warfare, mais ils se souviennent de la scène incroyablement grincheuse où le jeu demande au joueur d’appuyer sur F pour lui rendre hommage lors d’un enterrement sombre. Sept ans plus tard, le mème désormais tristement célèbre est réapparu comme une réussite dans Call of Duty: Vanguard.

Comme repéré pour la première fois par Polygon, un clip qu’un joueur a partagé en ligne montre un trophée en argent avec la lettre F après s’être accidentellement fait exploser avec sa propre grenade. C’est peut-être la dernière preuve que Call of Duty est à son meilleur lorsqu’il est le plus éloigné d’essayer de commenter quoi que ce soit de sérieux.

« Appuyez sur F pour jouer vos respects » a explosé en partie parce que des gestes robotiques dans le sens du chagrin ont complètement brisé l’ambiance de la scène par ailleurs sombre. En même temps, cela semblait poignant de voir comment le gouvernement américain avait passé la dernière décennie à déployer des platitudes vides comme « soutenir les troupes » pour échapper à tout examen minutieux et à toute responsabilité lorsqu’il s’agissait de l’armée faisant des choses maléfiques. Dans les années qui ont suivi, c’est devenu la réplique parfaite pour exprimer une fausse angoisse sur des choses qui n’ont pas vraiment d’importance.

Comme le souligne PC Gamer, les critiques et même Conan O’Brien se sont moqués du moment où Advanced Warfare est sorti, et il a depuis pris une vie propre, atteignant le statut de mème supérieur sur des endroits comme Twitch où les téléspectateurs inondent régulièrement le chat avec Fs chaque fois quelque chose de mauvais arrive.

Il reste à voir si les joueurs utiliseront la touche F pour Call of Duty: Vanguard dans les semaines à venir. Les critiques pour le jeu ont jusqu’à présent été mitigées, certains critiques louant les modes multijoueur et zombie tout en trouvant la campagne un gâchis de hauts sommets et de basses vallées. Vanguard, bien sûr, est le premier jeu de la série à arriver après qu’un procès en Californie a fait apparaître des plaintes de harcèlement sexuel, de discrimination et de racisme chez l’éditeur du jeu au cours de l’été.