Vanguard Streamer tue des ennemis avec Donkey Kong Bongos

Lorsque Nintendo a sorti les contrôleurs de tambour bongo utilisés avec les jeux Donkey Konga et Donkey Kong Jungle Beat, la société n’envisageait probablement pas leur utilisation dans un jeu Call of Duty. Pour être juste, moi non plus. Mais dans un récent match Call of Duty: Vanguard, le streamer Twitch DeanoBeano a réussi à amasser 105 kills et passes décisives sur une paire de DK Bongos.

Donkey Kong Jungle Beat est un jeu Gamecube dans lequel vous guidez le singe titulaire à travers des niveaux de plateforme traîtres en frappant des bongos. Donc, ce n’est pas vraiment un saut pour un joueur d’utiliser le contrôleur pour charger à travers des cartes 3D dans Call of Duty: Vanguard. Néanmoins, regarder Deano se frayer un chemin à travers un match multijoueur Vanguard sur une paire de bongos est toujours une expérience surréaliste. Regarde:

L’exploit a été repéré à l’origine par PCGamesN. Deano a dit à Kotaku qu’il était inspiré par la façon dont Super Louis 64 a utilisé les contrôleurs de bongo pour jouer à Call of Duty: Modern Warfare. Bien qu’il y ait cinq boutons au total sur les DK Bongos (y compris le bouton de démarrage), Deano a pu maximiser le nombre de fonctions en remappant les boutons et en basculant entre différentes commandes. Cela lui permet d’utiliser la lunette, de tirer, de s’accroupir, de glisser et même d’émoter comme des joueurs utilisant des contrôleurs plus traditionnels. Bien que ses adversaires ne puissent pas dire qu’ils viennent de se faire exploser par un mec jouant avec un ensemble de bongos, c’est toujours très embarrassant pour eux.

Pour être juste, le streamer est un joueur Call of Duty qualifié et expérimenté, quelle que soit la façon dont vous le découpez. Alors que les bongos sont un contrôleur officiel (bien que peu orthodoxe), Deano a fréquemment joué à des jeux en utilisant des choses qui n’ont jamais été censées être des contrôleurs de jeux vidéo. Par exemple, il a joué à Call of Duty : Black Ops Cold War avec une flûte à bec et une batterie complète. Les bongos semblent être ses préférés, cependant, puisqu’il a mis en ligne une douzaine de vidéos de lui-même jouant à divers jeux FPS avec ces contrôleurs rythmiques.

Bien que ses succès sur Twitch et YouTube soient modestes, sa vidéo de gameplay la plus populaire sur TikTok a accumulé près de cinq millions de vues. Il ne se limite pas non plus aux tireurs à la première personne. Voici un TikTok de lui en train de botter le cul dans Fall Guys à l’aide d’une batterie.

Attention, joueurs compétitifs. Les contrôleurs de nouvelle génération les plus sophistiqués ne vous sauveront peut-être pas du gars avec les bongos Donkey Kong.