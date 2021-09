Vanguard transforme le héros de guerre Kiwi en un Australien

in

Call of Duty: Vanguard’s Lucas RiggsImage: Call of Duty: Vanguard

Le prochain Call of Duty: Vanguard revient sur la Seconde Guerre mondiale et, ce faisant, sa campagne solo suit les exploits de quatre soldats du monde entier. Chacun est techniquement fictif, mais chacun est également fortement basé sur un vétéran réel du conflit.

Les quatre soldats que vous incarnez sont la tireuse d’élite russe Polina Petrova, le parachutiste britannique Arthur Kingsley, le pilote américain Wade Jackson et le fantassin australien Lucas Riggs. Chacun de ces personnages se veut un écart aussi minime que possible par rapport à un personnage historique de la guerre.

Petrova s’inspire de Lyudmila Pavlichenko, alias Lady Death. Kingsley est Sidney Cornell, le premier homme noir à débarquer le jour J. Jackson est Vernon Michel, un héros de la bataille de Midway. Et Riggs est censé être Charles Upham, le seul homme de l’histoire à avoir reçu deux Victoria Cross.

Le problème auquel j’arrive ici est que Petrova, Kingsley et Jackson sont tous représentés comme venant des mêmes nations que leur inspiration historique. Pour une raison quelconque, cependant, Riggs est un Australien dans Call of Duty: Vanguard, alors que le vrai Charles Upham était en fait originaire de Nouvelle-Zélande.

Remarquez comment vous voyez beaucoup de Riggs dans cette bande-annonce, mais n’entendez jamais parler de lui

Comme le dit le site néo-zélandais Newshub, « l’importance de Charles Upham ne peut pas être surestimée. Aucun autre soldat de combat n’a jamais reçu deux Croix de Victoria dans toute l’histoire. Cette réalisation incroyable appartient à notre seul pays, Aotearoa Nouvelle-Zélande. »

G/O Media peut toucher une commission

« C’est comme transformer Sir Edmund Hillary en Australien, en Lorde ou en Jonah Lomu. C’est une insulte. Au mieux, c’est l’ignorance ; au pire, c’est un doigt d’honneur géant pour nous tous.

Permettez-moi d’expliquer pourquoi leurs hacks sont en hausse. La Nouvelle-Zélande est un petit pays selon les normes mondiales, avec une population d’un peu moins de cinq millions d’habitants. Mais il a longtemps dépassé son poids sur la scène mondiale, du sport à ses contributions à la culture populaire, ce dont les Néo-Zélandais sont à juste titre fiers. Cette fierté s’étend aux efforts de la nation dans les deux guerres mondiales.

Avoir l’un de leurs héros nationaux représenté dans ce jeu, puis transformé en quelqu’un d’Australie, ça craint ! Et je dis ça en tant qu’Australien. Si les trois autres personnages de la campagne solo du jeu étaient calqués si étroitement sur leurs homologues réels, pourquoi faire une telle démarche pour le quatrième ?

Bizarrement, Sledgehammer a en fait répondu aux questions de Newshub à ce sujet, le directeur créatif David Swenson déclarant : « Comme pour tous les personnages principaux de la campagne, nous nous sommes beaucoup inspirés de vrais soldats. Avec Lucas Riggs, nous nous sommes beaucoup inspirés de Charles Upham, dont les exploits incarnaient l’esprit de toutes les forces du Commonwealth servant en Afrique du Nord.

Alors… ouais, sauf que tu as fait de lui un Australien ! Et tu n’en avais même pas besoin ! Honnêtement, je ne peux pas penser à une seule bonne raison de faire cela. Les commentaires de Swenson montrent clairement que ce n’était pas une erreur, aussi improbable que cette explication ait pu l’être. L’Australie est elle-même un petit marché – avec une population d’environ 25 millions d’habitants – et est rarement représentée dans des jeux comme celui-ci, donc ce n’est pas comme si cela ferait une différence en termes de ventes.

Et en ce qui concerne l’optique, les Australiens ne vont pas non plus être fiers de l’inclusion/switcheroo d’un héros kiwi, alors que si Sledgehammer voulait honorer un soldat australien, ils auraient pu simplement choisir quelqu’un de … Australie. Je sais que pour les gens ailleurs dans le monde, ce ne sera probablement pas un gros problème, si c’est le cas, mais je suis juste sidéré par l’inutilité de ce camouflet.

Merci Jon !

Image : Call of Duty : Vanguard