FUDGE À LA VANILLE a partagé un autre retravaillé LED ZEPPELIN classique, « Ramble On ». La piste, ainsi que le récent « La chanson des immigrés » et « Rock and roll », sera inclus sur l’album qui sortira bientôt « Vanille Zeppelin ».

C’est LED ZEPPELIN terminé « TRUQUER » style – une grande ode à l’un des groupes les plus respectés et les meilleurs de tous les temps par l’un des groupes les plus respectés et les meilleurs de tous les temps. FUDGE À LA VANILLE ajoute sa propre inclinaison à « Ramble On », y compris quelques intermèdes d’orgue étonnants. Cette version a définitivement une vie et une identité qui lui sont propres.

Cette version remasterisée de « Ramble On » est disponible dès maintenant sur toutes les plateformes numériques via Records de robot d’or.

FUDGE À LA VANILLE a été l’un des premiers groupes américains à insuffler du psychédélisme dans le son du heavy rock pour créer du « rock symphonique psychédélique », un genre éclectique qui, parmi ses nombreuses ramifications, finira par se transformer en heavy metal.

Bien qu’au début, le groupe n’ait pas enregistré de matériel original, ils étaient surtout connus pour leurs arrangements dramatiques lourds et ralentis de chansons pop contemporaines qu’ils ont développées en œuvres aux proportions épiques.

Initialement, FUDGE À LA VANILLE était un groupe de reprises soul aux yeux bleus appelé LES PIGEONS, formé dans le New Jersey en 1965 avec l’organiste Mark Stein, bassiste Tim Bogert, le batteur Joey Brennan et guitariste, chanteur et vétéran de l’US Navy Vince Martell. Ils ont construit un public en se produisant abondamment le long de la côte est et ont gagné de l’argent supplémentaire en fournissant un soutien indépendant en concert à des groupes de filles à succès. Au début de 1966, le groupe a enregistré une série de huit démos qui ont été publiées quelques années plus tard sous le nom de « Pendant que le monde mangeait du fondant à la vanille ».

La côte Est, en particulier New York et le New Jersey, a créé un son qui lui est propre. Inspiré par des groupes tels que LES VAILLEURS et LES VAGRANTS (mené par le guitariste Leslie à l’ouest de renommée de la MONTAGNE), LES PIGEONS retravaillé nombre de leurs propres arrangements de reprises existants pour refléter leur interprétation unique de ce « East Coast Sound ».

Fin 1966, le batteur Joey Brennan déménagé sur la côte ouest. LES PIGEONS batteur et chanteur immédiatement recruté Carmin Appice, disciple du célèbre Joe Morello (BANDE DE DAVE BRUBECK) et un vétéran aguerri de la scène club. Au début de 1967, LES PIGEONS directeur Phil Basile producteur convaincu George « Shadow » Morton (producteur de LE SHANGRI-LAS et Janis Ian), pour capter leur live. Impressionné par leur version heavy-rock, trippy et psychédélique de LES SUPRÊMES‘ « Tu me gardes accroché », Morton a proposé d’enregistrer la chanson en tant que single. Cela a abouti à un accord avec le atlantique filiale Atco, qui a demandé un changement de nom. Le groupe s’est installé FUDGE À LA VANILLE.

FUDGE À LA VANILLE a célébré son 50e anniversaire en 2017 et continue de secouer le monde aussi fort que jamais.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).