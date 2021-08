Vanilla Fudge sortira une version de couverture du classique de Supremes ‘Stop In The Name Of Love’

Le 6 septembre, FUDGE À LA VANILLE publiera une version “truquée” de LES SUPRÊMES classique “Arrêtez au nom de l’amour” et un hommage à leur camarade de groupe, “À l’héritage de Tim Bogert”.

Le légendaire FUDGE À LA VANILLE, la gamme originale de Mark Stein, Appice Carmin, Vincent Martel et Tim Bogert, ensemble une dernière fois, emmènent les auditeurs dans une version psychédélique de LES SUPRÊMES classique “Arrêtez au nom de l’amour”. Ce chef-d’œuvre est un classique instantané, mettant en valeur la virtuosité et le talent brut de l’un des pionniers du psyché rock.

De retour en 2019, Stein mettre en place une idée pour FUDGE À LA VANILLE faire un arrangement pour “Arrêtez au nom de l’amour”. Le rêve était de capturer la foudre dans une bouteille qui s’est produite avec leur arrangement classique de LES SUPRÊMES‘ “Tu me gardes accroché”. Ce morceau est resté actuel des décennies après sa sortie grâce à des placements cinématographiques et télévisuels tels que “Les Sopranos” finale, et de gros blockbusters hollywoodiens comme “Il était une fois à Hollywood”. Tandis que le TRUQUER était en tournée plus tard cette année-là, ils sont allés en studio et ont posé des morceaux qui seraient la base de cette nouvelle version.

Dit Stein: « Donc, à la mi-2019, j’ai élaboré un plan pour un arrangement pour « Arrêtez au nom de l’amour » tandis que le TRUQUER était là-bas pour faire des spectacles plus tard cette année-là. Nous sommes allés en studio et avons enregistré le morceau. Nous avions prévu de le terminer, il y a eu des retards, puis la pandémie a tout suspendu. »

Ils ont prévu de le compléter avec Tim Bogert sur la piste. Cependant, ils ont rencontré des retards inévitables avec la pandémie mettant tout en attente. Tim vivait avec le cancer depuis un certain temps, et ils ne savaient pas combien de temps il avait. Appice Carmin a pris l’affaire en main et quand il est allé à Los Angeles NAMM spectacle en janvier 2020, il s’est arrangé pour Tim enregistrer à Jorgen Carlsson‘s (le bassiste de MULE DU GOUVERNEMENT) studio à LA

Dit Martel: “C’était très cool que nous ayons pu obtenir Timmy sur la piste. Je suis content qu’il ait été assez fort et assez aimable pour enregistrer avec nous une dernière fois. Il m’a donné un excellent modèle sur lequel construire avec ma guitare. J’ai créé une intro de raga des Indes orientales dans l’esprit de nos premiers albums et j’ai été rock à la fin. Accrochez-vous bien tout le monde, parce que voici le TRUQUER…”

Sur Tim, le groupe a enregistré des hommages à leur frère et compagnon de groupe avec le producteur Leslie Or. Cet enregistrement sincère, “À l’héritage de Tim Bogert”, est une écoute incontournable pour les fans de FUDGE À LA VANILLE.

