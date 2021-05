VanMoof S3: un vélo électrique avec la technologie Find My d’Apple intégrée

Essayer le vélo électrique VanMoof S3 pendant quelques semaines m’a donné la chance de mettre à l’épreuve l’une de mes théories.

Attacher un dispositif de suivi dédié à un article n’est qu’une solution provisoire. L’approche à long terme consiste pour les entreprises à intégrer Find My Tech directement dans leurs propres produits…

VanMoof a été l’une des toutes premières entreprises à faire cela. Leurs vélos n’ont pas la puce U1 pour une recherche de précision, mais ce serait probablement plutôt exagéré pour quelque chose de la taille d’un vélo! La fonction n’est vraiment utile que pour se rendre sur les 15 derniers pieds environ, à quelle distance vous pouvez difficilement manquer votre vélo.

Ce que nous obtenons, c’est exactement la même fonctionnalité Find My que vous le feriez pour un appareil Apple comme un iPhone ou un Mac. L’emplacement est indiqué sur une carte dans l’application, avec le même degré de précision auquel nous sommes habitués – pas à quelques centimètres, mais certainement suffisamment proche pour montrer un bâtiment spécifique.

Si vous souhaitez accéder directement à Find My stuff, vous pouvez le faire via le lien ci-dessous. Si vous êtes également intéressé par ce que je pense du vélo, lisez la suite…

Le VanMoof S3

VanMoof est une entreprise néerlandaise qui fabrique une gamme populaire de vélos électriques, avec deux modèles dans la gamme actuelle. J’ai testé le S3, qui est destiné aux coureurs de 5’8 ″ et plus.

Caractéristiques

La batterie capacité: Cellules LG 504Wh, non amovibles par l’utilisateur.

Varier: 37-93 miles, selon le niveau d’assistance et le terrain

Moteur: Moyeu de roue avant 250W – 350W avec 59Nm de couple

Chargeur: 36V 4A (charge à 50% en 80 minutes, charge complète en 4 heures)

Poids: 41,9 livres (!)

Cadre: Cadre en aluminium enduit

Affichage: “Matrix” dans le cadre

Roues: 28 ″ avec pneus Schwalbe Big Ben

Freins: Freins à disque hydrauliques avant et arrière

Sécurité: Verrouillage intelligent intégré; alarme intégrée; Reconnaissance du pilote Bluetooth avec option de déverrouillage automatique; Suivi de localisation GSM et Bluetooth

Application mobile Applications iOS et Android pour configurer le vélo et verrouiller / déverrouiller

Le vélo de base n’a pas de capacité de bagages, mais vous pouvez ajouter des porte-bagages avant et arrière. Pour une utilisation en ville, j’irais probablement avec le porte-bagages avant: il peut contenir 22 livres et peut être utilisé avec ou sans la section du panier.

Pour une utilisation polyvalente, j’ajouterais un porte-bagages arrière pour les sacoches, mais personnellement, je le vois principalement comme un vélo de ville. Si je veux prendre un vélo en vacances, mon Brompton est bien plus pratique.

Regards

Le VanMoof S3 obtient les meilleures notes en matière de design. En tant que fan de minimalisme, pour moi, c’est un vélo absolument magnifique! Il a des lignes incroyablement épurées, avec la plupart des câbles cachés; feux avant et arrière intégrés dans le tube supérieur; les cellules de la batterie cachées à l’intérieur du cadre; pas de levier de vitesses; un affichage intégré discret; et prise de charge et bouton d’alimentation cachés sous le tube supérieur. (Ce dernier est certes la forme sur la fonction, comme vous devez le sentir pour le bouton.)

Le moteur du moyeu avant est également super compact. En effet, l’affichage et le léger gémissement du moteur lors du déplacement sont à peu près les seules choses qui le donnent en tant que vélo électrique.

Le vélo est disponible en deux couleurs, connues uniquement sous le nom de Dark et Light. J’ai essayé le sombre, qui est un gris très foncé, et a fière allure. Le clair apparaît comme une sorte de bleu poudré.

La technologie

Les vélos VanMoof sont également très impressionnants sur le plan technologique, avec un verrou et une alarme intégrés, ainsi que la fonction Find My. Appuyez simplement sur un bouton près de la roue arrière pour appliquer le blocage de roue et l’alarme. Si quelqu’un touche le vélo, il grogne contre eux, avec une alarme plus forte s’ils continuent de le déplacer. Il envoie également une alerte sur votre téléphone. Lorsque vous revenez, le vélo se déverrouille automatiquement lorsque vous entrez dans la portée Bluetooth – ou vous pouvez le configurer dans l’application pour attendre jusqu’à ce que vous soyez plus proche, ou jusqu’à ce que vous appuyiez sur le bouton du klaxon.

Si le pire se produit, le vélo peut utiliser une combinaison de GSM et de technologie Find My pour suivre et signaler son emplacement. Si vous choisissez l’assurance vol facultative de VanMoof, le personnel de l’entreprise localisera et récupérera le vélo pour vous – et le remplacera par un nouveau en cas de panne.

Les engrenages électroniques sont configurables. Il existe des profils Flat et Hilly, qui ont un impact sur les vitesses auxquelles les changements de vitesse se produisent. Vivant dans le centre de Londres, j’avais le mien réglé à Flat, et cela a bien fait face à la seule colline escarpée près de chez moi (Tower Hill).

Expérience d’équitation

Conduire le VanMoof S3 est, au début, une expérience quelque peu étrange. Le vélo a des vitesses automatiques, passant de la première à la quatrième vitesse à mesure que votre vitesse augmente. Je ne suis généralement pas fan de tout type de vitesse automatique (préférant les voitures à levier de vitesse, par exemple), et dans un vélo non électrique, je ne pense pas non plus que cela me plairait, car la vitesse dépend plutôt de la vitesse. que la pression sur la pédale.

Cependant, dans un vélo électrique, une fois que je m’y suis habitué et que j’ai laissé le moteur faire plus de travail, je me suis adapté étonnamment rapidement. Au cours des 20 premiers kilomètres environ, cela a commencé à se sentir parfaitement normal. Il est clair que VanMoof a travaillé là-dessus, car je n’ai pas rencontré les mêmes problèmes que Seth Weintraub, propriétaire du site 9to5, lorsqu’il a piloté une première version en juillet de l’année dernière.

Une autre chose à laquelle il faut s’habituer est le bouton Boost sur le guidon droit. Cela applique une puissance maximale jusqu’à ce que vous le relâchiez ou que vous frappiez le limiteur de vitesse, et l’accélération de la poussée ajoutée à un pédalage même doux est absolument phénoménale! Mon vélo normal est un Brompton, dont les petites roues et les engrenages Rohloff à 14 vitesses signifient que j’ai l’habitude de battre la plupart des vélos loin des lumières (la plupart des vélos de route me dépassent peu après, bien sûr), mais cette chose est une fusée ! C’est très amusant.

VanMoof me dit que je ne devrais pas avoir besoin d’utiliser le boost dans les collines, mais je l’ai certainement fait. Peu importe la force avec laquelle j’ai pédalé, l’assistance maximale n’est déclenchée qu’avec le bouton boost. Il est légèrement ennuyeux de devoir tenir cela à fond, mais c’est dans une position confortable, donc ce n’est pas grave.

La vitesse maximale de l’assistance électrique dépend du pays, car cela est prévu par la loi. Au Royaume-Uni, l’assistance doit être interrompue à une vitesse plutôt basse de 15 mph, tandis qu’aux États-Unis, elle le fait à une vitesse plus raisonnable de 20 mph.

La mauvaise nouvelle est qu’il s’agit d’un vélo très lourd, à 42 livres, donc dès que le moteur s’arrête, il y a une différence vraiment dramatique de sensation! C’est presque comme si vous pédaliez à travers la mélasse. (Le poids se fait également sentir si vous devez le porter dans des escaliers.)

Ma vitesse de croisière normale sur mon propre vélo (non électrique) est d’environ 17 à 18 mph sur le plat, et maintenir cette vitesse sur la S3 était définitivement un travail plus difficile. Cependant, lorsque j’ai regardé l’application pour ma vitesse moyenne en mouvement (qui prend en compte le ralentissement des feux de signalisation et des carrefours, et l’accélération par la suite), elle était en fait un peu plus élevée que sur mon propre vélo.

Après un certain temps, j’ai appris à me détendre à 15-16 mph et à me satisfaire de cette vitesse, sachant que ma vitesse moyenne globale serait bonne. Bien que ce ne soit pas trop lent que ma vitesse de croisière normale, cela me paraissait étonnamment frustrant. Mais c’est un problème avec la loi britannique, pas avec le vélo. Quand j’ai eu l’occasion de l’essayer sur le décor américain (sur un terrain privé, officier, et en utilisant Reddit plutôt que VanMoof pour les instructions), c’était un délice.

Compte tenu du poids du vélo, j’ai choisi de le conduire au niveau d’assistance le plus élevé (niveau 4), ce qui devrait réduire l’autonomie à 37 miles. C’est plus que suffisant pour la conduite quotidienne en ville, et un trajet de 20 miles principalement plat m’a en fait permis de rentrer chez moi avec 67% de puissance restante.

Le vélo peut être rendu complètement sans effort à conduire. Réglez le niveau d’assistance sur 4. Utilisez le bouton de suralimentation pour accélérer à partir d’un arrêt et pour gravir des collines. Et tenez-vous-en à la puissance assistée maximale. Dans ces conditions, vous pourriez facilement passer d’un côté à l’autre de la ville sans soulever une seule goutte de sueur. Cela signifie qu’il pourrait bien plaire même aux personnes qui ne considéreraient jamais le vélo comme un moyen de transport.

Conclusions sur le VanMoof S3

Je ne voudrais pas d’un vélo électrique comme seul vélo. J’aime me propulser et je trouve que c’est une forme d’exercice agréable. J’aime aussi la simplicité de simplement sauter sur mon vélo et de partir, plutôt que d’avoir à penser à le recharger.

Cependant, je dois dire que c’est un moyen fantastique de se déplacer dans une ville lorsque vous voulez vous rendre quelque part rapidement sans arriver en sueur – lorsque vous sortez danser, par exemple. Si j’avais assez de place dans l’appartement pour un vélo de taille normale, je serais extrêmement tenté par celui-ci comme deuxième vélo. En l’état, je serai déjà triste quand ils viendront le récupérer.

Trouver ma fonction

La configuration de la fonction Find My se fait également sans effort. Ouvrez l’application Localiser et appuyez sur l’onglet Éléments. Faites défiler vers le bas si nécessaire et appuyez sur Ajouter un nouvel élément. Sur le vélo, appuyez deux fois sur le bouton d’alimentation. Vous obtenez ensuite le bouton Connect dans l’application et l’ajoutez comme vous le feriez pour un AirTag.

Cela fait, le VanMoof S3 apparaît dans l’application Find My à côté de mes appareils Apple et AirTags. Dans l’exemple ci-dessus, je suis exactement au centre de Tower Bridge et l’application positionne parfaitement le vélo (et mes clés AirTagged).

Pour moi, cela ajoute la dernière couche de réconfort aux autres fonctionnalités de sécurité. Je ne suis pas sûr de laisser le vélo sans surveillance pendant plus de quelques minutes sans le verrouiller physiquement à quelque chose, mais cela fournirait non seulement un moyen de récupération si le vélo était volé, mais aussi une assurance. Je pense que la plupart des cyclistes reconnaîtront cette légère anxiété occasionnelle quant à savoir si votre vélo est toujours là où vous l’avez laissé. Avec Find My, vous pouvez simplement retirer votre iPhone et vérifier.

Cette approche a tellement de sens, et j’attends avec impatience le jour où tous les articles électroniques portables coûteux auront la technologie Find My intégrée. Casques, caméras, drones… vous l’appelez. Mais pour l’instant, un vélo électrique de haute technologie est un point de départ très évident.

Oh, et au fait, Apple: Find My est un nom horriblement maladroit avant même que je ne l’ait fait. Veuillez le renommer en Apple Find. Merci.

Le VanMoof S3 est disponible sur le site Web de la société, à partir de 2198 $.

