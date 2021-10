Cette année marquait non seulement le 50e anniversaire de The Price Is Right, mais c’était aussi le 42e anniversaire de l’apparition de Vanna White en tant que candidate à l’émission. La future tourneuse de lettres Wheel of Fortune est apparue en tant que candidate dans l’épisode du 20 juin 1980, avant de jouer dans les films Looker et Graduation Day. White n’est pas montée sur scène, mais elle s’est souvenue de son bref passage sur The Price Is Right lors de l’émission spéciale de CBS de jeudi soir célébrant le jeu télévisé de longue durée.

Bien que White ne soit pas montée sur scène, elle a eu un moment mémorable de “descendre”. Elle a couru vers la rangée des candidats portant une chemise sur laquelle était écrit “Get Serious”, ce qui a suscité une plaisanterie amusante de l’animateur Bob Barker. Après avoir expliqué au public comment il y a des moniteurs pour l’équipe dans les coulisses, Barker a noté comment un membre de l’équipe a lu à haute voix “deviens sérieux”. “Et il a dit:” Je suis … je suis “”, a déclaré Barker à White. « Je pensais que tu aimerais le savoir.

“Je n’ai rien gagné de doggone”, a déclaré White lors de son apparition lors de la spéciale du 50e anniversaire. Elle a également parlé avec l’hôte actuel de Price is Right, Drew Carey, de la façon dont elle était si nerveuse lorsqu’elle a rencontré pour la première fois son co-animateur de Wheel of Fortune, Pat Sajak. “Je me souviens que Pat m’avait dit après avoir obtenu le poste qu’il m’avait dit : ‘Je ne pensais pas vraiment que tu obtiendrais le poste parce que tu étais tellement nerveuse'”, a-t-elle noté. “Mais je l’ai fait. J’ai compris, et 39 ans plus tard, nous sommes une grande équipe. Nous travaillons ensemble, nous n’avons jamais eu une seule dispute.”

White, 64 ans, a rejoint Wheel of Fortune en 1982 et n’a jamais regardé en arrière. Sajak, 74 ans, a commencé à animer l’émission en 1981. Dans une interview avec Entertainment Tonight le mois dernier, les deux ont plaisanté sur la durée pendant laquelle ils continueraient à animer l’émission. Ils accueillent également les retombées aux heures de grande écoute de Celebrity Wheel of Fortune sur ABC.

“Nous sommes certainement plus près de la fin que du début”, a déclaré Sajak à ET. “J’aimerais partir avant que les gens ne se connectent et me regardent et disent:” Ooh, qu’est-ce qui lui est arrivé? “Est-ce juste [to say]?”, a-t-il demandé à White. “Probablement, oui”, a-t-elle ajouté.

White et Sajak travaillent ensemble depuis si longtemps qu’ils se sentent membres de la famille de l’autre. “Nous sommes ensemble depuis environ 38 ans et il est comme mon frère”, a déclaré White à ET. “Il est drôle. Je veux dire, nous pourrions finir nos phrases si nous le voulions. Nous nous connaissons très bien.” Sajak et White continueront d’héberger Wheel jusqu’en 2024 au moins puisqu’ils ont récemment renouvelé leurs contrats avec le producteur de séries Sony Pictures Television.