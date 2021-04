Vans renforce ses efforts de développement durable – WWD

Vans travaille depuis des années à renforcer ses efforts en matière de développement durable, mais ces efforts se sont largement déroulés dans les coulisses. Cela va changer aujourd’hui.

La division californienne de VF Corp. s’engage publiquement à instituer un certain nombre d’engagements mondiaux d’ici 2030 pour aider à réduire les déchets et à maintenir ses produits en service et hors des décharges. Cela comprend une initiative visant à créer des produits et des systèmes circulaires qui utilisent des matériaux régénératifs et recyclés.

«En tant qu’entreprise déterminée et ancrée dans la culture des jeunes, nous tirons parti de notre engagement en faveur de la créativité pour rechercher de nouvelles solutions qui réinventent le cycle de vie de nos produits et protègent l’environnement pour les générations futures», a déclaré Kim Matsoukas, directeur principal du développement durable chez Vans.

Matsoukas a déclaré que bien qu’elle ait travaillé dans l’entreprise pendant neuf ans, «nous n’en avons pas parlé publiquement. Nous devons doubler notre engagement en faveur du développement durable, être plus transparents et mettre un enjeu sur le terrain. »

Elle a déclaré que dans son esprit, les deux plus grands problèmes de notre planète aujourd’hui sont le changement climatique et les plastiques, tous deux auxquels l’entreprise s’attaque.

Matsoukas a déclaré que l’objectif de la marque est de convertir toutes les installations détenues et exploitées en énergie 100% renouvelable d’ici 2025. Le siège social de Vans à Costa Mesa, en Californie, a été certifié LEED Platine en 2017.

De plus, d’ici 2030, 100% des matériaux les plus utilisés par Vans, y compris le caoutchouc, le coton, le cuir et le polyester, seront régénératifs, issus de sources responsables, renouvelables ou recyclés, a-t-elle déclaré. Matsoukas a expliqué que si ces matériaux continueront d’être utilisés, ils seront obtenus par des sources plus durables. Par exemple, la marque travaillera avec des fermes et des ranchs qui produisent du caoutchouc, du coton et du cuir pour tester et mettre à l’échelle leurs pratiques d’agriculture régénérative, explorer des alternatives biosourcées avec une empreinte carbone plus faible que les matériaux synthétiques traditionnels à base de pétrole et convertir le polyester vierge utilisé dans chaussures, vêtements et accessoires à des sources recyclées.

Parmi les entreprises avec lesquelles Vans travaille, on trouve Terra Genesis, qui crée du caoutchouc régénératif; Indigo Ag, un fournisseur de coton biologique, et PUR Projet, qui travaille avec les entreprises pour renforcer leurs chaînes d’approvisionnement par l’agroforesterie, la restauration des terres et les pratiques agricoles durables.

Dans le cadre de cet engagement, la société a déclaré qu’elle s’engagerait à réduire de 43% les émissions de carbone en réduisant l’impact moyen des meilleurs matériaux de 35%, en utilisant 50% de polyester recyclé et en s’approvisionnant à 100% en coton cultivé de manière durable d’ici 2025.

Dans le même temps, Matsoukas a déclaré que Vans éliminerait les sacs en plastique à usage unique dans ses magasins de détail d’ici la fin de cette année, afin de réduire les déchets plastiques. Et il minimisera l’impact de ses emballages en les obtenant de sources durables et en s’assurant qu’il est recyclable.

La marque étendra également son programme de recyclage de chaussures d’ici 2023, a-t-elle ajouté.

«Bien que nous ayons encore du travail à faire, à travers notre famille Vans, nos partenariats avec PUR Projet, Terra Genesis et d’autres organisations environnementales de premier plan, nous sommes fiers d’atteindre ces objectifs d’ici 2030 alors que nous cherchons à créer un avenir meilleur pour notre environnement, nos communautés et notre planète », a déclaré Matsoukas.

Pour commémorer le Jour de la Terre jeudi, les clients peuvent partager ce qu’ils font pour avoir un impact positif sur l’environnement via l’application de la marque. Chaque soumission reçue avant le 2 mai sera incluse dans un tirage au sort pour recevoir un prix. Le site Web de la société et la messagerie sur les réseaux sociaux seront également simplifiés pour faciliter la compréhension des consommateurs, a déclaré Matsoukas.