Vantage Circle: satisfaire les employés

Les cofondateurs de Vantage Circle, Anjan Pathak (à gauche) et Partha Neog

Vantage Circle a été lancé en 2014 par deux amis d’enfance, Partha Neog et Anjan Pathak, qui rêvaient de créer leur propre projet. Ayant travaillé dans l’industrie informatique et technologique pendant près de deux décennies, tous deux étaient convaincus que c’était là qu’ils pouvaient utiliser leur expertise tout en atteignant les objectifs qu’ils s’étaient fixés. Ils ont pu créer, lancer et atteindre le succès que Vantage Circle a aujourd’hui grâce aux bonnes opportunités, conseils et idées mis en œuvre au bon moment.

Vantage Circle est une solution d’engagement des employés logiciel en tant que service (SaaS) qui utilise l’intelligence artificielle (IA) et l’apprentissage automatique (ML) pour fournir une solution simple et facile à utiliser aux clients. «Il incorpore des points de récompense, une reconnaissance sur place, une appréciation entre pairs et des récompenses uniques qui se traduisent par une meilleure fonctionnalité des employés, une culture de travail qui en fin de compte profite à l’organisation», déclare Pathak, co-fondateur et directeur technique de Vantage Cercle.

En termes simples, Vantage Circle est une plateforme unique d’avantages et d’engagement des employés conçue pour amplifier l’engagement et transformer la façon dont les gens travaillent, se connectent et se sentent. Il a obtenu le soutien de plus de 1,5 million d’utilisateurs à l’heure actuelle, explique Pathak, qui a passé les 17 premières années de sa carrière à réfléchir, à concevoir et à concevoir de multiples applications de commerce électronique dans des pays comme le Royaume-Uni et d’autres parties de l’Europe.

La suite de solutions de la société, à savoir, Vantage Rewards, Vantage Perks, Vantage Fit et Vantage Pulse, a été conçue pour répondre au besoin conscient d’améliorer la productivité de la main-d’œuvre en offrant une excellente expérience aux employés. Vantage Circle compte parmi sa clientèle de grands noms, notamment Infosys, Cognizant, Paypal, GE, Wipro, HCL, etc.

«Vantage Circle a commencé comme un programme d’offres et de rabais pour les employés au début de nos débuts», explique Pathak. Cependant, ils sont vite tombés sur le concept de programmes d’engagement des employés qui faisait défaut à la culture d’entreprise indienne. L’idée principale était de doter les professionnels des RH d’un canal par lequel ils pourraient gérer les subtilités de fournir une expérience employé stellaire.

Vantage Circle comprend que gérer efficacement les ressources humaines, satisfaire leurs besoins et les surprendre (pas choquant!) Est une tâche colossale, dit Pathak. Pour surmonter tout écart dans ces tâches, il fournit une plate-forme intégrée à la communauté d’entreprise avec une variété d’options d’avantages imbattables et d’activités d’engagement pour leurs employés. Les remises d’entreprise sur les offres exclusives et en ligne et les points de vue uniques sont les points forts de la plate-forme.

Vantage Circle est une entreprise bootstrap. «Certaines personnes partageant les mêmes idées et faisant confiance à ses objectifs et à sa vision, financées de l’extérieur par Vantage Circle», déclare Pathak. En se concentrant fortement sur l’amélioration de l’IA et de l’automatisation, Vantage Circle prévoit d’étendre ses services à d’autres régions du monde, où, grâce à ses recherches, il a identifié le besoin de solutions complètes d’engagement des employés pour stimuler la culture de travail. «Pour y parvenir, le prochain plan immédiat est de supprimer les barrières de communication potentielles en intégrant l’accessibilité multilingue dans notre plateforme», informe-t-il.

À l’époque où les entreprises sont tenues d’adopter la numérisation, l’intelligence artificielle améliorée de Vantage Circle a offert une approche holistique pour améliorer le bien-être au travail et la culture de travail, résume le co-fondateur et directeur technique de l’entreprise.

