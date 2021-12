VanVleet abuse des Warriors

L’incertitude est désormais le pain et le beurre de la NBA. Les points positifs ne cessent de se produire et le nombre de joueurs qui se situent entre les protocoles de santé et de sécurité du coronavirus frôle dangereusement la centaine. Shams Charania et Adrian Wojnarowski annoncent des points positifs comme lorsqu’ils sont chargés de faire avancer tous les numéros de repêchage et la situation est de plus en plus intenable à quelques jours de Noël. Selon les dernières informations, la NBA obligera les joueurs et entraîneurs à porter des masques dans toutes les situations qui en dépendent (bancs, salles de musculation…) et augmentera le nombre de tests durant les deux semaines de Noël. Quelque chose qui semble insuffisant et qui ne sera que la première étape pour revenir à des mesures plus sévères, qu’ils ressemblent, sûrement, à ceux de l’année dernière. Pendant ce temps, les jours continuent d’arriver. C’est arrivé ce soir :

PISTONS DETROIT 107 – 116 FUSÉES HOUSTON

Les Rockets ont aggravé le mauvais moment que connaissent les Pistons, qui sont tombés à domicile 108-116, égalant le record de défaites consécutives en une saison pour la franchise, avec 14 et accumulant le pire record de la saison en NBA. Le record de défaites consécutives des Pistons est le deuxième seulement après ceux qu’ils ont subis entre les saisons 1979-80 et 1980-81., quand ils ont accumulé 21 chutes d’affilée. Christian Wood a marqué 21 points et pris 8 rebonds pour mener les Rockets, qui avaient également 18 points du vétéran Eric Gordon, pour remporter leur deuxième match des quatre derniers. Pour Detroit, Cade Cunningham a réalisé un double-double de 21 points et 11 passes décisives, tandis que Saddiq Bey était le meilleur buteur du match, avec 23 points, qu’il a agrémenté de 4 rebonds et 3 passes décisives.

BOSTON CELTICS 114 – 107 NEW YORK KNICKS

Josh Richardson est sorti du banc et lui a donné le coup de pouce offensif dont les Celtics de Boston avaient besoin pour battre les Knicks de New York 114-107. Richardson a marqué 27 points, s’appuyant sur sa performance efficace de la ligne des 3 points., d’où il a fait 5 des 7 tentatives qu’il a faites dans le match. Jayson Tatum a récolté 25 points et 9 rebonds et Jaylen Brown a récolté 23 points pour compléter l’offensive de l’équipe de Boston. Les anciens joueurs des Celtics, Evan Fournier, avec 32 points et Kemba Walker, avec 29 points, ont été le principal soutien de l’offensive des Knicks. Les Celtics n’avaient pas à disposition l’Espagnol Juancho Hernangómez, ni le Dominicain Al Horford, qui ont été mis en quarantaine, selon le protocole sanitaire de la NBA.

FILETS DE BROOKLYN 93 – 100 ORLANDO MAGIC

Le Magic n’a pas manqué l’occasion de battre les Brooklyn Nets, souffrant de l’absence de leurs principales stars, en raison du protocole sanitaire de la NBA, qui ont été battus 93-100. Pvot Robin López a imposé sa domination sur les planches et a terminé avec un double-double de 20 points et 10 rebonds être le facteur clé dans l’infraction de l’ensemble d’Orlando. Garry Harris a tiré 17, avec 8 rebonds et 5 passes de touché, complétant l’attaque du Magic. Brooklyn a tenté de se battre en plaçant le ballon entre les mains de Patty Mills, qui a inscrit 23 points sur son compte, accompagnée de Cam Thomas et David Duke Jr, avec 18 points et du vétéran Blake Griffin avec 17. La dernière star que les Nets ont perdue était Kevin Durant, qui a rejoint le protocole sanitaire, sous laquelle se trouvaient déjà James Harden, De’Andre Bembry, LaMarcus Aldridge, Bruce Brown, Paul Millsap, Jevon Carter et James Johnson.

RAPTORS DE TORONTO 119 – 100 GOLDEN STATE WARRIORS

Fred VanVleet a marqué 27 points, lors d’une nuit au cours de laquelle les Warriors ont laissé reposer leur vedette Stephen Curry, pour que les Raptors de Toronto battent l’équipe dirigée par Steve Kerr 119-100. VanVleet a fait six lancers à trois points et a ajouté 12 passes décisives et 7 rebonds à sa performance., pour démontrer une fois de plus son leadership au sein de l’équipe canadienne. Jonathan Kuminga a profité de l’absence de Curry pour marquer 26 points et être le leader aux points de son équipe. En plus de Curry, les Warriors n’avaient pas Draymond Green, en raison d’un mal à la hanche droite, ni Andre Iguodala, blessé au genou droit, ni avec Andrew Wiggins, également avec des problèmes au genou gauche.

OKLAHOMA CITY THUNDER 104 – 103 CLIPPERS DE LOS ANGELES

Shai Gilgeous-Alexander a réussi un triple lorsque le klaxon a retenti pour mettre fin au match et a donné au Thunder d’Oklahoma City une victoire de 104-103 sur les Clippers de Los Angeles. Gilgeous-Alexander a terminé avec 18 pointsMais l’un des deux lancers sur trois qu’il a marqués a donné la victoire à l’équipe d’Oklahoma, qui avait Jeremiah Robinson-Earl, avec 29 points, comme principal soutien offensif. Josh Giddey a récolté 18 rebonds et 10 passes décisives, ce qui a contribué au succès d’Oklahoma. Les Clippers, qui ont subi la perte de leur star, Paul Geoge, se sont appuyés sur le travail de Luke Kennard qui a quitté ce duel, avec 27 points et 7 passes décisives.

MILWAUKEE BUCKS 90 – 119 CAVALIERS CLEVELAND

UTAH JAZZ 103 – 109 WIZARDS DE WASHINGTON

