VanVleet : « Mon équipe ne me donnera pas le traitement Westbrook »

Dans la victoire des Raptors de Toronto contre les Warriors, sans Curry ni Green, Fred VanVleet a mené son équipe avec 27 points, 12 passes et 7 rebonds.. Une belle performance, très proche du triple-double dont il a tant envie.

Avec humour, VanVleet a minimisé la réalité de la situation, y compris une balle lâche pour Russell Westbrook, La star des Lakers de Los Angeles. « Mes coéquipiers ne me donnent pas le traitement Westbrook où ils s’écartent et me laissent aller la chercher. Vous devrez peut-être leur en parler.« VanVleet a déclaré aux journalistes après la victoire.

En fait, dans sa carrière, celle de Rockford jamais réussi à compiler un triple-doubletandis que Westbrook en a 189, ce qui est le plus dans l’histoire de la NBA. Cependant, Westbrook (973 jeux) a participé à beaucoup plus de jeux que VanVleet (311 jeux).

Quoi qu’il en soit, Westbrook, en 11 saisons avec le Thunder d’Oklahoma City, a récolté en moyenne 23 points, 7,0 rebonds et 8,4 passes décisives par match. Lors de sa seule saison avec les Wizards de Washington, il a récolté en moyenne 22,2 points, 11,5 rebonds et 11,7 passes décisives. Dans les Houston Rockets, il a récolté en moyenne 27,2 points, 7,9 rebonds et 7,0 passes décisives par match. Et cette année avec les Lakers, il affiche en moyenne 19,4 points, 7,7 rebonds et 8,3 passes décisives par match.

Concernant les affrontements entre les deux joueurs, qui ont été au total de 8, Westbrook remporte le duel, avec une moyenne de 26,6 points, 10,5 rebonds, 11,3 passes décisives et 1,6 interceptions contre 11,8 points de VanVleet, 3,0 rebonds, 4,3 passes décisives et 1,1 interceptions..

Avec Kyle Lowry loin de Toronto, qui joue actuellement pour le Miami Heat, VanVleet finira par prendre le contrôle de l’offensive des Canadiens et réalisera sûrement son premier triple-double.. Pour l’instant, il devra attendre au moins un match de plus pour avoir une chance.