VanVleet scelle le triomphe des Raptors

30/10/2021 à 05:43 CEST

. / Toronto

Fred VanVleet a marqué le triple qui a scellé le Les Raptors de Toronto gagnent 110-109 contre Orlando Magic. Les Raptors ont ainsi remporté deux matchs consécutifs pour la première fois cette saison.

Avec deux minutes à jouer dans le temps réglementaire, VanVleet a marqué le triple qui a mis le score de 110-98 en faveur des Raptors. VanVleet a marqué 16 de ses 19 points au quatrième quart, tandis que le meilleur marqueur était Scottie Barnes, qui a contribué 21 points, et Gary Trent Jr. a également contribué 19.

Pour le Magic, Cole Anthony a marqué 24 comme meilleur buteur de son équipe. Jalen Suggs avait 21 points et Wendell Carter Jr., a contribué double-double de 17 points et 12 rebonds. Mo Bamba a également terminé avec un double-double de 14 points et 18 rebonds.

Orlando a perdu son troisième match consécutif et son neuvième d’affilée contre les Raptors.