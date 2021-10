Vaquero gagne Joet, dans un échange « à la Mexicana »

Emanuel Vaquero Navarrete et Joet Gonzalez nous ont livré l’un des combats les plus vibrants de 2021. Un pur échange et vertige à travers douze rounds disputés et très équilibrés. Navarrete a gagné avec justice avec deux cartes 116-112 et un 117-111 restant qui semblait excessif, compte tenu de la belle performance du challenger.

Le champion poids plume WBO a réussi à conserver dans sa deuxième défense, sur le ring lui-même, il a déclaré qu’il était prêt à accorder à son rival une revanche, reconnaissant que c’était un combat égal et a également confirmé qu’il n’y avait aucun intérêt à passer à 130 livres tôt. Dans la vidéo se trouve l’analyse à chaud d’un combat émotionnel. Dont le public aime se tenir debout.