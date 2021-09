“Vaquero” Navarrete affrontera Joet González en octobre

Très bonne nouvelle pour les fans mexicains, Manuel “Vaquero” Navarrete, reviendra sur le ring pour défendre sa couronne poids plume, contre Joet GonzalezCe sera le 15 octobre prochain quand ils monteront sur le ring à la San Diego Arena.

Navarrete (34-1, 29 KOs) a une fiche de 8-0 avec six KO dans des combats pour le titre mondial, une campagne de championnat assez chargée qui a commencé en décembre 2018 avec sa décision dominante sur Isaac dogboe pour gagner le Titre mondial WBO junior poids plume.

Après cinq défenses de titre en neuf mois, Navarrete passé au poids plume et battre Villa Ruben par décision unanime en octobre dernier pour remporter le titre mondial de la OMB. Il a défendu ce titre en avril et a éliminé Christophe Diaz au douzième tour.

González (24-1, 14 KO) n’a pas réussi à remporter son premier titre mondial en octobre 2019, perdant une décision face à l’étoile montante Shakur Stevenson. Il est revenu en septembre dernier et a donné une raclée unilatérale au triple challenger du titre mondial Miguel Marriaga pour gagner leur classement n ° 1 de la OMB.

NAVARRETE PROMET LA VICTOIRE

Dans ses premières déclarations, Emmanuel Navarrete expliqué que le combat avec Gonzales Ce sera un très bon test, il se concentre donc uniquement sur la victoire.

«Je me concentre sur la victoire de ce combat et la défense de mon titre mondial pour la deuxième fois. Je sais que Joet Gonzalez c’est un bon combattant. Je le respecte et il est aussi mon challenger obligatoire, mais je suis le champion, et je vais lui montrer que cette ceinture ne va nulle part”, a-t-il expliqué.

De même, il a déclaré qu’il attendait tout le soutien des fans le jour du combat.

“J’espère que mes fans mexicains me soutiendront dans San Diego, et mes fans de Tijuana peuvent aussi venir au combat. Je vais leur donner un grand combat et ce sera une grande victoire pour tout mon peuple mexicain », a-t-il conclu.

