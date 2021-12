VAR doit prouver sa valeur après les chocs du week-end et les blancs nacrés de Jurgen Klopp montrent qu’il est l’assassin souriant de la Premier League

S’il s’avère que Tottenham contre Liverpool était en effet le dernier match de Premier League qui sera regardé en chair et en os pendant un certain temps, c’était, comme vous l’espérez pour cette période de l’année, un cracker.

Je sais. Mais c’était ça, ou Alisson offrait l’égalisation des Heung-min Son Spurs.

.

C’était un vrai Christmas Cracker à Tottenham

Alors, qu’avons-nous obtenu du jeu ? Eh bien, tout d’abord, c’était un rappel brutal que VAR n’est pas une sorte de science-fiction AI Like Data de Star Trek. Ou JARVIS des Avengers. Qui est britannique. Ainsi comprendrait au moins la notion de promotion et de relégation.

Non, VAR est simplement deux boîtes de conserve attachées à chaque extrémité d’un morceau de ficelle. D’un côté, une arbitre sur le terrain. A l’autre bout, son pote, un autre arbitre, qui ne l’est pas.

La semaine dernière, cela s’est soldé par une série de tirs au but gagnants pour les meilleurs garçons. À Tottenham, il a laissé Harry Kane sur le terrain de jeu après une faute rouge directe sur Andrew Robertson, qui a ensuite été expulsé après qu’une extrémité de la chaîne ait parlé à l’autre.

Ce qui signifie? Les arts sombres ? Théorie du complot? Non, je soupçonne que c’est simplement le Magicien d’Oz. VAR devrait être Tin Man. Mais c’est le plus souvent, épouvantail.

Deuxièmement, saluez-vous, Jurgen Klopp. Ce qu’il a fait, à l’arbitre Paul Tierney, qui vient d’être réservé pour la descente après le tacle de Kane susmentionné. Du coup, le manager de Liverpool aurait dû être envoyé dans les tribunes. Mais comme je dis… Worzel Gummidge.

Klopp passe beaucoup de temps à être le leader souriant d’une bande de joyeux footballeurs en rouge. Mais il se passe plus de choses sous cette casquette de baseball. Et hier, dans le nord de Londres, nous avons eu le Grinch complet.

.

Klopp était furieux contre l’arbitre Paul Tierney

Ayant juste évité cette sortie précoce de la ligne de touche, Jurgen a remonté son snood pour masquer les mots choisis qu’il visait toujours dans la direction générale de l’arbitre.

Puis, à la fin du match, ses molaires brillantes étaient bien en vue alors qu’il se retrouvait nez à nez avec l’officiel. Lui crier dessus en termes non équivoques : « Je n’ai aucun problème avec les arbitres. Seulement toi’.

« Only You » de The Flying Pickets étant, bien sûr, Noël numéro 1 en 1983.

Troisièmement, l’atmosphère. Qui a culminé au n ° 7 pour Russ Abbott en 1985. Hier, ce spectacle passionnant le long de la High Road à Tottenham nous a une fois de plus rappelé que le football sans fans, c’est de la dinde sans farce. Un arbre sans décorations.

Nous espérons donc que notre grand jeu pourra être à nouveau pleinement joyeux dès que possible.

Les fans ont apporté l’ambiance au match