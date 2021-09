Varane dans la même fourchette que Van Dijk et devant la star de Man City, selon un expert

Les Tigres del Licey arrêt-court sélectionné et troisième meilleur espoir des Blue Jays de Toronto, Orelvis Martinez, l’un des meilleurs arrêt-court des ligues mineures. Orelvis Martinez a été signé en dehors de la République dominicaine pour 3,5 millions de dollars le 2 juillet 2018, Martinez a reçu le deuxième plus gros bonus de tous les […] More