Varane débute le match nul 1-1 de la France contre l’Ukraine

Raphäel Varane et la France ont commencé leur route vers la Coupe du monde 2022 avec un match contre l’Ukraine qui s’est terminé par un 1-1 doux-amer. Les Français contrôlaient le match presque tout le temps et avaient de plus en plus d’occasions (19 tirs contre 3 pour l’Ukraine), mais ils ne pouvaient pas les capitaliser.

Ferland Mendy fait partie de l’équipe de France mais ne figurait pas dans l’équipe du jour du match pour ce match de mercredi.

Varane a joué les 90 minutes complètes à sa position habituelle de défenseur central droit et a été jumelé à Presnel Kimpembe. Ce fut une soirée calme pour Varane, qui n’a pratiquement pas eu à faire d’actions défensives significatives.

L’attaquant de l’opposition Roman Yaremchuk était généralement suivi par Kimpembe, Varane agissant simplement comme dernière ligne de défense au cas où quelqu’un passerait devant ses autres coéquipiers en défense. Varane a également eu un jeu calme avec le ballon, n’étant ni un handicap ni un énorme atout pour l’équipe avec ses passes. Kimpembe a eu plus d’impact en portant le ballon vers l’avant et en effectuant des passes décisives, tandis que Varane s’est concentré sur la livraison de balles plus longues dans l’espace pour l’arrière droit Benjamin Pavard et l’ailier droit Kingsley Coman.

Varane n’est pas responsable du but ukrainien, un but contre son camp dans lequel un tir non cadré d’Illia Zabarnyi a rebondi de manière inattendue sur Kimpembe et sur le but d’Hugo Lloris.

D’un point de vue tactique, la France a joué dans son habituel 4-2-3-1. L’équipe était très directe en possession, cherchant des combinaisons rapides sur l’aile ou des passes dans l’espace pour les arrières latéraux agressifs – Lucas Hernandez à gauche et Benjamin Pavard à droite. Griezmann avait un rôle libre, tombant souvent au milieu de terrain et recevant même le ballon directement de ses défenseurs. Il a marqué un but magnifique à la 19e minute, bouclant magnifiquement un tir de l’extérieur de la surface avec son pied gauche.

Malgré tout leur talent, la France de Deschamp joue beaucoup mieux sur le comptoir et peine à se créer de bonnes occasions quand elle est en possession et doit prendre l’initiative. Malheureusement pour eux, ils ont dû faire ce dernier contre le bloc profond 5-4-1 mis en place par l’entraîneur ukrainien, le légendaire Andriy Shevchenko.

Varane, Mendy et la France poursuivront leur parcours de qualification pour la Coupe du monde dimanche contre le Kazakhstan. Peut-être pourrons-nous voir plus d’action de Mendy cette fois-ci et peut-être un peu de repos pour Varane. La partie décisive de la saison pour le Real Madrid débutera après la trêve internationale et il serait dans l’intérêt de Los Blancos que Varane ne joue pas toutes les minutes pour Les Bleus et augmente ses chances de blessure.

Jović ne joue que 8 minutes dans la victoire de la Serbie

Par ailleurs, Luka Jović – prêté à l’Eintracht Francfort – a débuté sur le banc lors de la passionnante victoire 3-2 de la Serbie contre l’Irlande et a succédé à la 82e minute à Dusan Vlahović. Alors que la Serbie restait assise et laissait l’Irlande prendre l’initiative dans ces dernières minutes, Jović n’a eu aucun impact dans le match, avec seulement 3 touches du ballon et aucune action offensive significative (pas de tirs, de dribbles, de passes clés, etc.).

Le match a présenté deux buts d’Aleksandar Mitrović de Fulham, qui a été remplacé à la 63e minute et en sept minutes a marqué deux fois pour renverser la situation sur les Irlandais. Les trois passes décisives de la Serbie sont venues de Dusan Tadić de l’Ajax, sans doute l’attaquant le plus percutant de l’Eredivisie néerlandaise. Le prochain match de la Serbie aura lieu ce samedi contre le Portugal et j’espère que Jović pourra obtenir plus de minutes contre eux.