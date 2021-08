Varane donne la première impression de ses coéquipiers de Man Utd; admet Solskjaer leurre

in

Raphael Varane a révélé ses premières impressions sur ses nouveaux coéquipiers Harry Maguire et Luke Shaw, et a admis qu’une conversation avec Ole Gunnar Solskjaer avait dissipé toutes les craintes qu’il aurait pu avoir à l’idée de rejoindre Man Utd.

Le Français de 28 ans a été accueilli par une réception bruyante lorsqu’il a été dévoilé samedi devant une foule d’Old Trafford. L’acquisition de 42 millions de livres sterling de Varane ajoutera une pincée de poussière d’étoile à leur ligne de fond. Il apportera également une riche expérience et une mentalité de gagnant.

Combiné avec la signature de 73 millions de livres sterling de Jadon Sancho, Homme Utd semblent désormais mieux équipés pour monter un véritable défi pour le titre que lors de toute saison précédente de l’ère post Ferguson.

Paul Pogba aura sans aucun doute un grand rôle à jouer dans leur inclinaison pour le titre. Le français dynamique reste sur le radar du PSG après être entré dans la dernière année de son contrat.

Cependant, sa prestation virtuose de quatre passes décisives lors du démantèlement 5-1 de Leeds a prouvé que Pogba avait encore beaucoup à offrir aux Red Devils.

Et s’adressant au site officiel de Man Utd, Varane a parlé des personnalités contrastées que lui et Pogba possèdent, mais a insisté sur le fait que leurs approches différentes profiteraient à la fois au collectif.

“Je pense que Paul est très positif et il a une très bonne énergie”, a déclaré Varane. « Il motive les joueurs dans les vestiaires et sur le terrain avec son énergie.

“Nous sommes différents mais nous sommes très complémentaires, et il est important dans l’équipe d’avoir différents types de leaders et de personnages.”

Concernant le fait de jouer avec Pogba au niveau du club, le demi-centre a ajouté : “Je suis très heureux. Je le connais depuis très longtemps. Nous avons commencé avec l’équipe de France et c’est un grand joueur.

« Je pense qu’il est ambitieux et moi aussi. Nous sommes donc prêts à travailler dur et à faire tout notre possible pour remporter des trophées. »

Les quatre arrières de Man Utd se choisiront presque tout seul lorsque tout le monde sera en forme. Aaron Wan-Bissaka et Shaw occuperont les places d’arrière latéral, le capitaine du club Maguire s’associant à Varane au cœur de la défense.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait de sa collaboration avec Shaw et Maguire en particulier après les avoir vus en action à l’Euro 2020, Varane a déclaré: “Je pense que ce sont de très bons joueurs. Je suis très heureux d’être un nouveau joueur dans cette équipe car il y a beaucoup de talent.

«Je suis sûr que lorsque vous ne gagnez pas de trophée et que vous perdez en finale, la prochaine fois, vous êtes plus motivé. Vous voulez gagner plus que jamais.

Varane reconnaît le projet Man Utd de Solskjaer

Bien que Man Utd soit sans trophée pendant quatre saisons consécutives, le facteur de bien-être semble être revenu sous Solskjaer.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait parlé avec le Norvégien de ce que la légende du club construisait à Old Trafford, Varane a reconnu que la philosophie de Man Utd et les nobles ambitions ont été abordées dans leur conversation.

“C’était très important pour moi de connaître exactement la philosophie”, a ajouté Varane. « Et quels sont les défis et les objectifs, et les ambitions – c’était très important pour moi.

« Je ressens une réelle détermination. Et une ambition de travailler très dur et d’essayer de faire tout ce qui est possible pour gagner des trophées. Cela me motive.

