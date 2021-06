Varane et Benzema aident la France à remporter une victoire 1-0 sur Kroos et l’Allemagne

Aimez ou détestez leur style de contre-attaque, l’équipe nationale française du manager Didier Deschamps sait tirer le meilleur parti de ses milieux de terrain et attaquants les plus percutants. “Passer dans l’espace pour Mbappé” est un code de triche tactique. La stratégie devient encore plus absurdement efficace lorsque les joueurs qui lui donnent des balles sont Paul Pogba, Antoine Griezmann ou Karim Benzema.

La première journée de l’EURO 2020 s’est conclue par un match titanesque entre l’Allemagne et la France, et les Allemands ont subi la stratégie de défense + contre-attaque de la France. Un rapide coup d’œil aux statistiques, telles que le graphique xG ci-dessous, pourrait montrer à tort que l’Allemagne est l’équipe dominante, mais ces chiffres n’étaient que le résultat de l’état du jeu : après le but de la France à la 20e minute, les Bleus se sont pour la plupart assis en retrait et ont laissé le Les Allemands viennent à eux. Les Allemands n’arrêtaient pas de s’écraser contre le mur français mené par Varane tandis que chaque contre-attaque menée par Mbappé ressemblait à un demi-but.

Tracé de xG au fil du temps du match France vs Allemagne (15/06/21). Source : Entre les postes https://betweentheposts.net/match-plots/

Le début du match s’est avéré étonnamment ouvert, la configuration défensive de la France en 4-3-3 semblant moins compacte que d’habitude et laissant un peu d’espace entre leurs lignes. La configuration tactique de l’Allemagne a contribué à créer ce désordre défensif puisque les Français ont eu du mal à appuyer sur la structure de possession allemande 3-4-3. En construisant avec trois arrières centraux et deux arrières latéraux, les Allemands ont forcé Pogba et Kanté à couvrir beaucoup de terrain au pressing et à laisser plus d’espace derrière eux. Cependant, l’Allemagne a rarement pu exploiter ce problème car ses attaquants – Gnabry, Müller, Havertz – n’avaient pas vraiment l’explosivité pour battre une ligne défensive française composée de joueurs rapides et puissants comme Lucas Hernández, Presnel Kimpembe et Varane.

Alors que l’attaque allemande avait du mal à créer de bonnes chances, ce n’était qu’une question de temps avant que les attaquants français de classe mondiale ne réagissent et infligent des dégâts importants. A la 20e minute, un superbe changement de jeu de Pogba trouve Lucas Hernández, qui frappe le ballon à la volée en direction de Mbappé. Mats Hummels est arrivé à ce ballon en premier, mais sa tentative de dégagement a fini par atteindre le haut du but de Neuer, ressemblant plus à une finition d’un meilleur attaquant qu’à un dégagement défensif approprié.

Alors que l’Allemagne a pris l’initiative après cet objectif, la défense de la France, jouant désormais dans un bloc plus profond, semblait plus stable et plus compacte. Les Allemands ne pouvaient pas percer le centre de la défense française, où Varane et Kanté pouvaient étouffer toute menace offensive à une vitesse vertigineuse. L’essentiel de la menace allemande est venu des ailes, avec un Kimmich exceptionnel faisant de son mieux pour créer de bonnes occasions contre le marquage de Lucas Hernández. Cependant, tout centre allemand dans la surface serait dégagé par la défense française, dirigée par un Varane qui excellait dans la défense des espaces ouverts et de sa surface.

Photo par Alexander Hassenstein/.

Cet état de jeu s’est poursuivi en seconde période et les remplacements de l’entraîneur allemand Joachim Löw n’ont pas amélioré la situation de son équipe. Les démons de la vitesse Timo Werner et Leroy Sané ont remplacé Kai Havertz et Serge Gnabry à la 74e minute. La paire aurait pu être utile dans les premières étapes ouvertes du jeu, mais la défense française compacte n’a concédé ni temps ni espace pour qu’ils aient un réel impact en seconde période. Pendant ce temps, les Français ont continué à créer des contre-attaques dangereuses à partir de passes dans l’espace pour Mbappé, soit par de longues passes de Pogba et parfois de Varane, soit par des combinaisons de passes plus courtes avec Benzema, Griezmann et Kanté. Deux de ces contres en seconde période se sont retrouvés au fond des filets allemands mais ont été écartés en raison de hors-jeu : un superbe tir de Mbappé, qui a coupé à l’intérieur de la gauche et a bouclé un tir devant Neuer, et une course de Mbappé + passe décisive pour Benzema.

Du côté des joueurs du Real Madrid, Varane s’est imposé comme le leader incontesté de la défense française. Son impact s’est fait sentir lorsque la France a dû défendre plus d’espaces ouverts derrière Pogba et Kante et lorsqu’elle a dû défendre la surface des centres dangereux de Kimmich and co.

Benzema et Kroos, en revanche, ont eu des matchs plus calmes. Le jeu de liaison fluide de Benzema a rendu l’attaque de la France plus fluide et a contribué à placer Mbappé dans des positions offensives avantageuses, mais il n’a pas eu beaucoup d’impact dans la surface contre le trio de défenseurs centraux allemands. Kroos était à nouveau le centre des opérations de l’attaque allemande, mais ses options de dépassement étaient plutôt limitées. Les attaquants allemands sont restés en position centrale et ont été facilement suivis par les défenseurs français, seuls les arrières Kimmich et Gosens offrant de bonnes alternatives à Kroos pour changer de jeu rapidement et efficacement. Il n’a pas très bien synergisé avec son partenaire de milieu de terrain İlkay Gündoğan, et on pourrait affirmer que les deux joueurs pourraient bénéficier de jouer avec un milieu de terrain plus défensif derrière eux.

Samedi 19 juin, la France affrontera la Hongrie tandis que l’Allemagne affrontera le Portugal, énième adversaire de taille dont la défense sera difficile à briser.