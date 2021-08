Varane fait une prédiction passionnante sur Man Utd alors que le transfert est enfin officialisé

in

Manchester United a marqué le début de sa saison de Premier League en officialisant enfin la signature de Raphael Varane.

Après avoir annoncé qu’un accord avait été conclu pour signer l’international français le 27 juillet, l’achèvement de la signature du jeune homme de 28 ans a été retardé en raison de la nécessité d’un visa, de l’isolement et des soins médicaux. De tels retards ont signifié que Varane a raté l’affrontement de samedi avec ses rivaux de Leeds, mais United a annoncé juste avant le coup d’envoi qu’il avait signé un contrat de quatre ans.

Varane a déclaré : « Manchester United est l’un des clubs les plus emblématiques du football mondial et la chance de venir ici et de jouer en Premier League est quelque chose que je ne pouvais pas refuser.

« Il y a beaucoup plus que je veux accomplir dans ma carrière et je sais que je rejoins une équipe pleine de grands joueurs qui auront tous la même détermination pour gagner des matchs et des trophées.

“Après avoir parlé au manager, je peux voir combien de progrès ont été réalisés au cours des dernières saisons et je rejoins maintenant un groupe prêt à jouer au plus haut niveau.

“Je veux avoir un impact ici et je donnerai tout pour faire partie de l’illustre histoire de ce club.”

Varane ‘l’un des meilleurs’

Le manager de United, Ole Gunnar Solskjaer, a déclaré : « Je suis absolument ravi que nous ayons réussi à obtenir l’un des meilleurs défenseurs du monde au cours des 10 dernières années.

« Raphael est un gagnant éprouvé que nous avons suivi sur une longue période de temps et nous savons à quel point il est un professionnel dévoué.

«Nous avons une grande profondeur de défenseurs internationaux et il ajoutera ses immenses compétences et son leadership à ce groupe.

«C’est un défenseur unique avec une rare combinaison d’attributs de haut niveau qui, je le sais, déteindre sur nos jeunes joueurs.

« Il a tout gagné, mais je sais qu’il est toujours déterminé à réussir. J’ai hâte de l’accueillir dans l’équipe.

LIRE LA SUITE: Fernandes définit une première tâche cruciale pour Sancho et Varane à Man Utd