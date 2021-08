Varane : « J’ai parlé au Real Madrid parce que c’était une belle opportunité de jouer en Premier League »

L’ancien défenseur central du Real Madrid Raphael Varane s’est entretenu sur le site officiel de Manchester United, où il a expliqué pourquoi il avait décidé de quitter la capitale espagnole pour rejoindre les Diables rouges cet été.

« Je suis très heureux et très excité de commencer ce nouveau voyage pour moi. C’était une très bonne aventure avec mon ancien club, mais maintenant c’est un nouveau départ pour moi et je suis très heureux d’être ici », a déclaré Varane.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il avait décidé de quitter le Real Madrid, dont il devait être l’un des capitaines dans un avenir proche, Varane a été clair.

“Je pense que c’était un bon moment à cause de beaucoup de choses, mais je pense que le plus important est que c’est un nouveau défi et c’est une grande motivation pour commencer dans une nouvelle ligue dans un grand club comme Manchester United. Cette opportunité était incroyable pour moi, alors j’ai choisi ce changement pour moi et ma famille. Ils sont venus avec moi. Vous sentez que les choses sont un bon moment et que c’était le bon moment », a-t-il expliqué.

Le défenseur français a également révélé comment il avait dit au Real Madrid qu’il souhaitait rejoindre Manchester United cet été.

« Il y avait eu beaucoup de rumeurs et beaucoup de gens parlaient de moi et de Manchester United depuis 2011, lorsque Sir Alex Ferguson est venu chez ma mère. Quand c’était réel, c’est à ce moment-là que j’ai parlé avec mon club, et j’ai senti que c’était une réelle opportunité de jouer en Premier League pour Manchester United », a-t-il déclaré.

Varane semble définitivement excité par son nouveau défi, mais le Real Madrid a-t-il fait de son mieux pour le garder ? Aurait-il pu rester à Madrid s’il lui avait été proposé une meilleure prolongation de contrat ?

Nous ne le saurons jamais, mais Varane et le Real Madrid ont perdu une belle occasion d’écrire l’histoire.