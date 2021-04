Varane: “Jouer à Chelsea sera exigeant physiquement, tactiquement et techniquement”

Raphaël Varane était le joueur sélectionné pour parler aux médias lundi, avant le match aller de la Ligue des champions contre Chelsea. Le défenseur a prévisualisé le match et a souligné à quel point il pense que l’équipe anglaise sera forte, déclarant: «Ce sera très exigeant physiquement, tactiquement et techniquement. Nous savons à quel point les petits détails sont importants, nous devons donc bien nous préparer. Chelsea est une équipe très complète. Ils ont des attaquants avec des qualités différentes. Nous avons juste besoin de bien nous adapter à la vitesse, au jeu aérien et aux différentes tactiques qu’ils pourraient utiliser. Nous devrons être unis dans la défense et laisser peu de place. »

Discutant du manque de buts du Real Madrid ces derniers temps, le défenseur central a déclaré qu’il souhaitait que l’équipe soit plus directe. Il a déclaré: «Nous voulons toujours créer un danger. Nous devons trouver des solutions pour marquer plus de buts. Je pense que nous croyons en nos joueurs et je pense que nous pouvons créer un danger à chaque match. Il s’agit de tout le monde. Nous avons créé un danger, mais nous pouvons faire plus particulièrement au cours des 30 dernières minutes. Je pense que nous pouvons être plus verticaux là-bas et aller plus loin dans la région. »

Réfléchissant au chemin parcouru jusqu’à ce point et à la saison dans son ensemble, Varane a déclaré: «Ce fut une saison très difficile, très exigeante physiquement. Il y a eu de nombreux jeux. J’ai pu m’arrêter de jouer à cause du COVID-19, mais bon… je pense que vous vous améliorez chaque année et je pense que je l’ai fait cette année au cours de cette longue saison. J’aime essayer d’ajouter de nouvelles choses à mon jeu, jouer dans différentes positions et avec un dos trois. J’aime la position d’être au centre des trois arrières. Maintenant, il ne nous reste plus longtemps, mais nous voulons bien terminer sa campagne. »

Bien sûr, sa situation contractuelle a également été évoquée. Pourtant, Varane était vague dans sa réponse. Il a dit: «Mon avenir est clair. Je me concentre sur la fin de cette saison. Nous sommes au milieu d’un moment très intense et devons nous concentrer pleinement sur ces matchs à venir. Si j’ai un message aux fans, c’est que je suis à 100% avec l’équipe et que je vais tout donner. Nous avons un défi difficile pour le reste de cette saison.

Comme son entraîneur Zinedine Zidane l’a fait lors de sa propre conférence de presse, Varane a rejeté l’idée qu’il y aurait des répercussions de l’UEFA en raison du rôle du club dans le projet de Super League.