Varane parle de la « mentalité spéciale » au Real Madrid

L’ancien défenseur du Real Madrid et actuel de Manchester United, Raphael Varane, s’est récemment assis pour une interview avec le média anglais The Telegraph.

Le joueur de 28 ans a été interrogé sur son passage au Real Madrid lorsque le club a remporté quatre titres de Ligue des champions, dont trois victoires consécutives.

« Pour être honnête, j’étais sous le choc. Après avoir remporté la Ligue des champions, les fans ne félicitent pas. Quatre fois! Félicitations, OK, maintenant au suivant.’ Je veux juste dire que parfois, vous devez profiter de ce que vous avez. C’est pourquoi Madrid est spécial. C’est à cause de cette mentalité particulière.

Alors que certains critiqueraient à quel point la base de fans de Madrid peut être stricte, même en cas de victoire, Varane embrasse la culture et la mentalité qui entourent le club.

Varane a rejoint Manchester United l’été dernier après avoir passé 10 saisons et fait plus de 230 apparitions avec le Real Madrid. Il est l’un des défenseurs les plus décorés au monde de moins de 30 ans.

L’international français a fait face à ses blessures lors de sa première saison à Manchester. Il s’est blessé alors qu’il était en service international après la finale de la Ligue des Nations. Il se remet actuellement d’une blessure aux ischio-jambiers dont il reviendra, espérons-le, bientôt.