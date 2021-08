Varane, prêt pour la première journée contre Leeds

in

11/08/2021 à 19h25 CEST

Compte à rebours pour l’officialisation de la signature de Raphaël Varane. Deux semaines après l’annonce de l’embauche du Français par Manchester United, Le footballeur a terminé l’examen médical ce mercredi et on s’attend à ce qu’il signe son nouveau contrat dans les prochaines heures.. Selon le ‘Daily Mail’ de dimanche dernier, l’intention du joueur est d’être disponible pour son entraîneur lors des débuts de son équipe en Premier League contre Leeds ce samedi.

Raphaël Varane s’est rendu il y a un peu moins d’une semaine à Manchester mais c’est jusqu’à ce mardi qu’il n’a pas passé la première partie de la visite médicale avec son nouveau club. La deuxième partie s’est achevée dans l’après-midi de ce mercredi, la date à laquelle l’accord entre le club et le joueur devrait être formalisé. Une fois l’accord officialisé, le Français sera disponible pour Solskjaer et, selon le ‘Daily Mail’, il aurait l’intention de jouer et de jouer ses premières minutes ce samedi.

Raphaël Varane a terminé avec succès la deuxième partie de son examen médical et il signe enfin son contrat jusqu’en juin 2025 [plus option until 2026] en tant que nouveau joueur de Manchester United. 🔴 #MUFC Annonce officielle, question d’heures. #Varane https://t.co/toY1rNNsa5 – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 11 août 2021

L’information offerte par le journal anglais soulignait également que, malgré les intentions du footballeur, L’entraîneur norvégien de United n’aurait pas prévu de l’aligner au départ, le Français ne s’étant pas encore entraîné avec ses coéquipiers et le duel de Marcelo Bielsa contre Leeds ressemble à un test difficile pour les débuts de United en Premier League.