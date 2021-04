Varane rejoint l’équipe du Real Madrid à l’entraînement après avoir été testé négatif pour Covid-19

Le défenseur du Real Madrid Raphael Varane a rejoint l’équipe à l’entraînement après avoir été testé négatif pour Covid-19. L’arrière central français sera disponible lors de la visite des Blancos à Cadix ce mardi, ce qui est une excellente nouvelle compte tenu du nombre de blessures que Madrid a subies ces dernières semaines.

Casemiro et Nacho seront également disponibles après avoir raté le match contre Getafe en raison d’une suspension. On s’attend à ce que les deux commencent et c’est une excellente nouvelle pour le milieu de terrain de Madrid, qui a énormément lutté dimanche.

Tout bien considéré, l’entraîneur Zinedine Zidane pourra s’appuyer sur une formation plus fiable que celle qu’il a jouée contre Getafe, où il a commencé Isco et Modric au milieu de terrain et Vinicius, Rodrygo, Asensio et Mariano à l’avant.

Il sera intéressant de voir si Benzema et Kroos se sont remis de leurs soucis et sont suffisamment frais et prêts pour commencer et affronter Cadix, ce qui donnerait à Madrid un énorme coup de pouce après ce qui était un match médiocre dimanche dernier.