Varapalo pour Newcastle

27/11/2021 à 16h18 CET

La Premier League prolonge l’interdiction pour les clubs des accords de sponsoring, tel que rapporté par le média anglais « Daily Mail ». Un geste qui resserrera la corde dans la relation entre le Newcastle United FC et la compétition nationale. Et c’est que l’acquisition des Magpies par l’Arabie saoudite a fini par provoquer la mesure par le Premier ministre. Le moratoire devrait toutefois prendre fin mardi prochain, 30 novembre, mais après la dernière décision il sera prolongé jusqu’au 14 décembre 2021 au plus tôt.

Lors du vote pour l’application de la nouvelle mesure, qui a eu lieu le 18 octobre, Newcastle a voté contre tandis que Manchester City s’est abstenu.

Pour sa part, l’une des principales figures de Newcastle aujourd’hui, Amanda Staveley, a déclaré il y a deux semaines que ‘The Magpies’ « cherchait à conclure des accords de parrainage le plus rapidement possible » et qu’ils pourraient conclure à la fin de ce mois de novembre. Cependant, en raison des dernières nouvelles, ces accords devront attendre, le marché des transferts de janvier pourrait être affecté. Et c’est que le club anglais testerait de nombreux footballeurs pour pouvoir renforcer le gabarit sur ce marché hivernal. Des noms comme Ousmane Dembélé, Philippe Coutinho, Vlahovic ou Eden Hazard seraient sur la liste des futurs possibles pour St James Park.