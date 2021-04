Vardhan: Pas question de pénurie de vaccins, augmentation de l’offre

À partir de février 2021, une forte augmentation a été observée dans les cas dans les 11 États.

Après avoir administré 9,43 crores de doses de vaccin Covid jusqu’à jeudi, l’Inde a encore 2,4 crores de doses en stock. Au total, 36,91 doses de lakh ont été administrées au cours des dernières 24 heures. Si ce taux de vaccination est maintenu, le pays n’aura de vaccins que pour les sept prochains jours. Le ministre de la Santé et du Bien-être familial de l’Union, Harsh Vardhan, a déclaré que 1,9 million de vaccins étaient en préparation. Ce serait suffisant pour encore trois jours.

Le gouvernement a acheté 13,5 crores de vaccins au total. Le ministre a tweeté qu’il n’était pas question de pénurie et qu’ils surveillaient et amélioraient continuellement l’offre. Cependant, le fabricant de vaccins Serum Institute of India n’avait reçu aucune nouvelle commande pour la fourniture de vaccins du gouvernement.

Vardhan a présidé la 24e réunion du Groupe des Ministres vendredi et a déclaré aux membres que le pays avait exporté 6,45 crores de doses vers 85 pays. Cela comprenait 1,05 crore de doses à 44 pays sous forme de subventions, 3,58 crores de doses à 25 pays par le biais de contrats commerciaux et 1,82 crore de doses à 39 pays par le biais de l’installation Covax de l’OMS.

Dix États continuent d’afficher une trajectoire à la hausse des cas quotidiens, cinq États contribuant à 73% de la charge de travail active. Les nouveaux cas quotidiens en Inde ont continué d’augmenter à 1 31 968 nouveaux cas au cours des dernières 24 heures avec 780 décès et un taux de mortalité de 1,28%. Environ 0,46% des patients étaient sous ventilateurs, 0,31% dans des unités de soins intensifs et 4,51% dans des lits à oxygène. Le nombre total de cas actifs en Inde a atteint 9,79,608 cas. Le comté a jusqu’à ce jour vu 1 67 642 décès.

Dix États, dont le Maharashtra, le Chhattisgarh, l’Uttar Pradesh, Delhi, le Karnataka, le Kerala, le Madhya Pradesh, le Tamil Nadu, le Gujarat et le Rajasthan, ont enregistré une augmentation des nouveaux cas quotidiens, 83,29% des nouveaux cas étant signalés dans ces 10 États. Maharashtra a signalé les nouveaux cas quotidiens les plus élevés avec 56 286. Il a été suivi par le Chhattisgarh avec 10 652 cas, tandis que l’Uttar Pradesh a signalé 8 474 nouveaux cas. Les cinq États du Maharashtra, du Chhattisgarh, du Karnataka, de l’Uttar Pradesh et du Kerala représentent au total 73,24% du total des cas actifs en Inde. Le Maharashtra représentait à lui seul 53,84% du nombre total de cas actifs du pays.

Dix États représentent 92,82% des nouveaux décès. Le Maharashtra a enregistré le maximum de 376 victimes et le Chhattisgarh a suivi avec 94 morts par jour. Les décès disproportionnellement plus élevés dans le Maharashtra et le Pendjab ont encore augmenté au cours des 14 derniers jours.

À partir de février 2021, une forte augmentation a été observée dans les cas dans les 11 États. La majorité des cas signalés concernaient les jeunes de 15 à 44 ans, tandis que la majorité des décès concernaient les personnes de plus de 60 ans. Un taux de positivité élevé est observé dans le Maharashtra à 25% et dans le Chhattisgarh à 14%. Le ministre a déclaré que 149 districts n’avaient eu aucun nouveau cas au cours des sept derniers jours.

Le pays a jusqu’à ce jour effectué 25,71 tests de crore Covid-19 et 13,64 tests de lakh ont été effectués au cours des dernières 24 heures. Comme le 8 avril, le taux de croissance des cas sur sept jours en Inde était de 12,93%, juste après les États-Unis et le Brésil. Bien que le pays enregistre un taux de croissance moyen de 5,37% des cas quotidiens, le taux national de létalité est tombé à 1,28%. Le taux de redressement national global pour le pays est tombé à 91,22% en raison de la situation actuelle de flambée.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.