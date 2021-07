Vargas et Coria se conforment au poids à San Pedro / Jeudi TyC Sports 21h00.

José “El Paisa” Vargas (7-0-0, 2 KO) et Rodrigo “El Zurdo” Coria de San Luis (8-3-0, 2 KO), ont respecté l’échelle et ont tout préparé pour le différend du Titre latin d’argent WBC de la division des super-welters, vacant, qui prendra forme ce jeudi au Paraná Fútbol Club de la ville de San Pedro, Buenos Aires. Il peut être apprécié à partir de 21h00 sur l’écran de TyC Sports, et à partir de 19h00 en streaming sur TyCSportsPlay.com, dans le cadre d’une nouvelle production internationale par OR Promotions.

Vargas, 26 ans, né à Esquel et basé à Comodoro Rivadavia, a enregistré un poids de 68 500 kilogrammes. Pendant ce temps, Coria, 22 ans, basée dans la capitale de Cordoue et ancienne championne de la jeunesse argentine en 2016, a marqué 69 500 points. Il est à noter que les deux auront leur premier lancer de départ.

Au-delà du combat stellaire et en phase avec le titre de cette soirée, Illusions à la hausse, la carte sera nourrie de cinq combats aux promesses intéressantes.

Dans le procès semi-fonds, convenu de six tours, le natif de Buenos Aires de Morón mais basé à Rosario et n°10 au classement des poids plumes argentin, Blas Armando Caro (58.500 / 6-1-0, 3 KO), sera mesuré avec le sanpedrino expérimenté et toujours compliqué, Miguel Ángel Correa (59.000 / 8-19-2, 3 KO).

Dans un complément qui promet la guerre, à six tours de là, l’immaculée Santa Fe de San Lorenzo, Alexis “El Guerrero” Camejo (59.200 / 4-0-1, 1 KO), croisera les gants avec le local de Buenos Aires de Floride, Rodrigo ” Respect ” Martínez (58 500 / 5-7-3, 1 KO).

En revanche, sur quatre tours, le prometteur ancien champion de la ligue amateur métropolitaine et invaincu Ezequiel Palaversic (57.000 / 3-0-0, 1 KO), affrontera la dure capitale riojanaise, Alexis “El Zurdito” Rearte (57.100 / 4-2-1, 2 KO).

Toujours avec six cloches, le grand talent de Tucumán de la capitale et ancienne équipe nationale des jeunes, Rodrigo “C4” Ruiz (54.600 / 2-0-0, 2 KO), affrontera Buenos Aires de Pérez Millán, Iván “El Dragón” Mansilla (54 600 / 1-5-0).

En ouverture de la journée et dans un duel de Buenos Aires, en quatre manches, le styliste de la ville de Brandsen, Leandro « el Cirujano » López (59 700/1-0-0), se heurtera au crédit du général Pinto, Sebastián « Cajita » Cabrera (61 600/0-2-0).

CALENDRIER DE BATAILLE

En direct sur TyCSportsPlay.com

19h00 – López vs. Cabrera

Un cont. – Ruiz contre Mansilla

Un cont. – Camejo contre Martinez

En direct sur TyC Sports

21:05 – Palaversic vs. Arrière

Un cont. – Cher vs. sangle

Un cont. – Vargas contre Coria