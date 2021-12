Vargas, Lozano, Víctor Gómez et Becerra ; Comment vont les chargeurs Espanyol ?

22/12/2021 à 06h30 CET

Roger Payro

La direction sportive de l’Espanyol regarde avec optimisme les dossiers des quatre prêts qui ont quitté le club l’été dernier. Matías Vargas, Pol Lozano, Víctor Gómez et Juan Camilo Becerra Ils n’avaient pas leur place dans l’actuel staff de Vicente Moreno et les trois premiers profitent du dépaysement pour revendiquer leur poste à l’avenir.

Vargas : 1 117 minutes, 4 buts et 7 passes décisives

Le cas du « Monito » est le plus flagrant. Personne n’a contesté sa qualité mais la dalle du prix qui lui a été payé en 2019 – 10,5 millions, le plus cher de l’histoire à l’époque – n’a pas aidé. L’Espanyol a réussi à libérer Adana Demirspor de la première division turque et l’Argentin le brise. Hier, il a réalisé sa dernière grande performance, avec deux passes décisives -dont une après un jeu de ‘Maradoniana’- qui a donné la victoire à son équipe contre Galatasaray pour se classer provisoirement quatrième du classement.

Au total, il a contribué quatre buts et sept passes au but dans un attaquant qu’il partage habituellement avec le jeune Yunus Akgun et les médias Mario Balotelli. Le côté gauche de l’attaque est à vous. Il a déjà joué 1 117 minutes en 16 matches de championnat et un en Coupe. S’il n’entre finalement pas dans les plans de l’Espanyol, au moins il revalorise son cache.

Lozano : 621 minutes, 1 but et 0 passes décisives

Closer est allé s’arrêter Pol lozano. Gérone a obtenu son prêt et le milieu de terrain joue un rôle de premier plan tant que sa santé le lui permet. Il a commencé à alterner les titres, quelques minutes et des substitutions. Une entorse à la cheville l’a laissé un mois et demi KO mais depuis qu’il a récupéré, il a été dans le match à chaque match.

Celui de Sant Quirze del Vallès a disputé huit matches de championnat et deux de Coupe, avec un total de 621 minutes au cours desquelles il a réussi à marquer un but, curieusement à l’aube de son séjour à Gérone face au Sporting le jour de ses débuts.

Víctor Gómez : 1 545 minutes, 0 buts et 4 passes décisives

Ça sonnait aussi pour Montilivi Victor Gomez, bien que l’arrière droit se soit finalement retrouvé à Malaga. Celui d’Olesa de Montserrat a tout joué en championnat depuis son arrivée, manquant deux matchs en raison de ses engagements avec les U21. Il a déjà distribué quatre passes décisives et est une pièce fondamentale du schéma de Jose Alberto López.

Le défenseur est le pari le plus fort de l’Espanyol pour l’avenir, qui est très satisfait de sa performance dans la surface de Boquerón. A un contrat jusqu’en 2025 et en ce moment, Óscar Gil et Miguelón ont commencé avec un avantage dans leur démarcation, mais le prochain parcours pourrait être leur « sorpasso ».

Mollet : 59 minutes, 0 buts et 0 passes décisives

Le moins chanceux de tous est Juan Camilo Becerra. L’attaquant a terminé son étape dans la filiale et, sans place dans l’équipe première, il a été prêté à Ponferradina. A El Bierzo, il s’est livré à une concurrence féroce avec Yuri et Sergi Enrich -Qui est venu plus tard- donc leur participation a été presque résiduelle.

Sa situation ne satisfait aucune des trois parties et, comme l’a souligné il y a une semaine le « Diari de Tarragona », Nàstic va enchérir fort pour lui sur le marché d’hiver pour obtenir leurs services jusqu’en juin. De tous les prêteurs, c’est celui qui a le plus de mal à trouver une place dans l’équipe à son retour.