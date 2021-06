Vargas n’ira pas aux JO

in

18/06/2021 à 21h25 CEST

Mauvaise nouvelle pour Matías Vargas et Espanyol. Le footballeur argentin n’a finalement pas été inclus dans la pré-liste argentine des moins de 23 ans pour disputer les JO de Tokyo cet été. Pour le ‘Monito’ être à la date était «un rêve & rdquor; comme il l’a reconnu récemment et pour le club bleu et blanc cela représentait une vitrine dans laquelle son joueur se revaloriserait.

Les vacances de Vargas ont été reportées précisément parce qu’il était concentré à Marbella avec l’équipe U-23 de l’Albiceleste. Cependant, il a à peine participé en 45 minutes à l’un des deux matchs amicaux que l’équipe de Fernando Batista a joué dans la ville andalouse.

Le ‘Bocha’ a rendu publique une présélection de 26 footballeurs, qui finira par être 18 le définitif, et même pas dans celui-là a compté le ‘Monito’, ostracisé cette année à l’Espanyol.

# Ordre du jour Sub23 et convocation de la présélection menée par Fernando Batista, qui commencera la dernière étape de la formation à Ezeiza mercredi prochain 👉 https://t.co/0Zk9aArn0j Ça arrive @ Tokyo2020es 💪 pic.twitter.com/m4eA0EsPzR – Équipe nationale d’Argentine 🇦🇷 (@Argentine) 18 juin 2021

L’attaquant bleu et blanc a été aidé par le fait que certains joueurs n’allaient pas être enregistrés car ils jouaient la Copa América avec l’équipe senior et que l’événement olympique se chevauchait avec la Copa Libertadores. Mais même pas comme ça. Officiellement, Vargas est déjà en vacances et sera prêt pour la pré-saison de l’Espanyol, ce qui n’exclut pas une sortie sous forme de prêt.