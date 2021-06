Variables clés derrière la fin de la séance de qualification du GP de Styrie · .

Les qualifications pour le Grand Prix de Styrie s’annoncent très serrées, et pas seulement parce que le Red Bull Ring a le temps au tour le plus court de l’année.

Alors que Red Bull ressemble à l’équipe à battre, il n’y a pas grand-chose dedans, et les variables qui pourraient influencer la course cruciale pour la pole position ne manquent pas.

La Formule 1 a peut-être esquivé la pluie attendue vendredi, mais pas les autres séries partageant la même piste. De fortes pluies restent possibles tout au long de la course de samedi après-midi : les prévisions météorologiques officielles indiquent une probabilité de 60 % de pluie lors des essais finaux et des qualifications (et la course de la W Series après, d’ailleurs).

Même si les cieux ne s’ouvrent pas, cependant, il y a beaucoup plus qui pourrait arriver.

Mercedes contre Red Bull

Les limites de piste ont coûté à Hamilton son meilleur temps au tourLewis Hamilton, Max Verstappen et Valtteri Bottas ont tous eu des temps au tour supprimés pendant les séances d’essais pour avoir dépassé les limites de la piste, ainsi que plusieurs de leurs rivaux. Hamilton et Verstappen ont perdu certains de leurs meilleurs temps de la séance. En deuxième séance d’essais, Hamilton aurait été beaucoup plus proche du temps de Verstappen qu’il ne l’a fini, s’il l’avait maintenu dans les limites – son temps disqualifié était de 1’05.335, légèrement plus rapide que le meilleur de Verstappen.

Ainsi, bien que Red Bull et Verstappen aient dominé les deux séances d’essais avec confiance, il est trop tôt pour écarter les pilotes Mercedes. Et comme Hamilton l’a reconnu hier, Mercedes a tendance à moins bien performer en qualifications ces jours-ci par rapport au Grand Prix.

“Je ne sais pas si nous avons définitivement un meilleur rythme de course”, a-t-il déclaré. “Je pense que nous sommes très proches, nous sommes probablement plus forts [in the race] que nous sommes comparés aux qualifications.

« Dans la dernière course, nous perdions trois dixièmes et demi juste dans les lignes droites, avec la puissance du moteur ou la traînée, probablement une combinaison des deux. Et ce sont les pneus, c’est le fait que nous avons perdu beaucoup d’appuis cette année.

Slipstreams et drapeaux jaunes

Le dernier secteur n’est pas un endroit pour s’approcher d’une autre voitureDepuis l’arrivée de la génération actuelle de voitures de Formule 1 à forte traînée, le Red Bull Ring fait partie des pistes sur lesquelles les pilotes pourraient bénéficier de manière significative s’ils peuvent obtenir un remorquage d’un rival sur le cours de ses trois longues lignes droites. Un remorquage au bon moment en Q3 pourrait nous offrir un poleman surprise.

C’est une arme à double tranchant, cependant, car vous ne voulez pas vous approcher trop près d’un rival dans les virages rapides dans le dernier tiers du tour. Lors des deuxièmes essais, Lando Norris a été rattrapé par une voiture entrant dans la voie des stands devant lui à la sortie du virage neuf, a sous-viré largement dans le lavage de la voiture devant lui et a dépassé les limites de la piste.

Norris a été l’un des contrevenants les plus prolifiques et devra se calmer pendant les qualifications ou risquer de se faire écraser un tour vital, comme cela lui est arrivé à Imola. Cependant, il est habile sur la piste – rappelez-vous l’héroïsme du dernier tour qui l’a mis sur le podium à ce stade l’année dernière.

Nous avons vu des drapeaux rouges perturber les séances de qualification à plusieurs reprises récemment. La même chose est possible demain, tout comme les drapeaux jaunes, étant donné les vastes étendues de gravier qui attendent pour piéger les conducteurs. Hamilton a perdu un départ en première ligne à cause de cela l’année dernière, économisant une pénalité de trois places sur la grille; son coéquipier Bottas a déjà récupéré la même chose pour son bizarre tour dans la voie des stands pendant les essais.

Rythme déguisé

Rapid Gasly n’a pas pu montrer sa vitesse lors des deuxièmes essais. AlphaTauri a montré un rythme soutenu lors des premiers essais, puis a reculé lors des deuxièmes essais, mais ne négligez pas le potentiel des AT02.

Jonathan Eddolls, ingénieur de course en chef d’AlphaTauri, a confirmé que l’équipe avait avancé son deuxième programme d’essais à la première session, s’attendant à de la pluie. Les deux pilotes ont montré un rythme si fort le matin, régulièrement parmi les cinq premiers pilotes, Pierre Gasly Gasly terminant la séance en deuxième position.

Cependant, Gasly n’a pu terminer aucune course lors de la deuxième séance d’essais, car Honda était préoccupé par son groupe motopropulseur. L’équipe a également confirmé que la simulation de qualification de Yuki Tsunoda était compromise, de sorte que son dernier temps ne reflétait pas leur véritable rythme.

Certaines équipes semblaient faire un pas en avant significatif du matin à l’après-midi ; plus particulièrement, McLaren s’est considérablement amélioré, Daniel Ricciardo terminant deuxième.

D’autres équipes auraient pu faire quelque chose de différent ; Ferrari, en particulier, a eu un rythme médiocre lors des deuxièmes essais, leurs deux voitures d’équipe d’usine terminant derrière l’Alfa Romeo d’Antonio Giovinazzi dans l’ordre et toutes deux en dehors du top 10. Étant donné le besoin de l’équipe d’essayer de comprendre leur performance Paul Ricard, il semble n’ont pas encore vu leur rythme réel ce week-end.

De même, Alpine a l’air très rapide. Leurs voitures étaient clairement les meilleures après les deuxièmes essais, mais c’était également vrai vendredi au Paul Ricard. En se qualifiant, ils n’ont pas réussi à amener les deux voitures en Q3 et ont eu du mal avec le rythme de course.

Quoi que les équipes fassent, attendez-vous à ce qu’il reste assez mystérieux jusqu’à ce qu’il se qualifie. Pour le milieu de terrain très serré, il est peu probable que la troisième séance d’essais comporte plus de simulations de qualification car, contrairement au Paul Ricard, beaucoup d’entre eux ne pourront probablement pas tenter la Q3 avec des pneus moyens.

Temps de pratique combinés

Progrès des équipes vs 2020

NB. Le Grand Prix d’Autriche 2020 a été utilisé comme point de comparaison car la même sélection de pneus a été utilisée pour cette course.

