Varian Hibbert accusé du meurtre de Marcia Chance, sa mère

Un adolescent de Géorgie a été arrêté dans la région d’Atlanta après avoir prétendument tué sa mère avec un couteau le jour de Thanksgiving.

Varian Hibbert, 18 ans, est accusé de plusieurs crimes en lien avec la mort de sa mère. Il a été inculpé d’un chef d’accusation de meurtre, de voies de fait graves et de possession d’un couteau lors de la perpétration d’un crime.

Selon les autorités, les agents du département de police du comté de Gwinnett ont répondu à « un homicide » dans une partie non constituée en société du comté connue sous le nom de Lawrenceville et ont commencé à enquêter juste avant midi le jour férié. La zone se situe à environ 30 miles au nord-nord-est d’Atlanta, en Géorgie. Appelés à l’origine pour un éventuel incident d’agression domestique, les agents sont arrivés pour trouver « une femme décédée à l’intérieur de la résidence », selon un communiqué de presse de jeudi.

Cette femme avait 42 ans Marcia Chance, qui a été retrouvé avec de multiples coups de couteau. La victime aurait succombé à ces blessures avant l’arrivée des policiers sur les lieux du crime.

Un autre membre de la famille, un garçon mineur, a appelé le 911 après l’attaque, a déclaré plus tard la police.

Selon l’affilié local de CBS WGCL, les informations sur le suspect ont été retenues jusqu’à ce que les plus proches parents puissent être informés du décès.

La police a placé une personne d’intérêt en garde à vue à la résidence et a déclaré que les détectives « enquêtaient sur le motif de l’agression ».

Ce motif, jusqu’à présent, s’est avéré insaisissable.

Mais ceux qui connaissaient la famille sont maintenant dans un état d’incrédulité.

« J’ai été vraiment choqué par ça », voisin Cameron Boyd dit WAGA. «Je ne pensais pas qu’il était vraiment capable de faire quelque chose comme ça. C’est ta mère et c’est à Thanksgiving, comme si c’était la partie la plus folle.

Les commentaires des voisins suggèrent qu’il y avait des signes avant-coureurs.

« C’est dévastateur », voisin Henriette Robinson a déclaré à la chaîne de télévision. « Je n’aurais jamais pensé que, tu sais, on en arriverait là. »

Robinson a ajouté qu’elle avait récemment entendu Hibbert « se parler à lui-même » à l’extérieur.

« Nous l’avons récemment surpris avec notre caméra en train d’essayer d’entrer dans notre porte », a-t-elle allégué. « « C’est vraiment dérangeant. Je veux dire, vous savez, je ressens pour cette mère.

Selon les dossiers de la prison examinés par Law&Crime, Hibbert a déjà été arrêté et inculpé plus tôt cette année de deux chefs d’accusation de séquestration, de voies de fait simples par peur d’autrui, de coups et blessures simples, de dommages à la propriété et d’entrave délibérée aux forces de l’ordre. L’affilié local de Fox, WAGA, rapporte que ces précédentes arrestations ont eu lieu à deux reprises en août.

L’accusé est actuellement détenu au centre de détention du comté de Gwinnett sans caution.

Law&Crime a contacté le GCPD pour obtenir des détails supplémentaires sur cette histoire, mais aucune réponse n’a été immédiatement reçue au moment de la publication.

Plusieurs personnes ont été violemment tuées à travers les États-Unis le jour de Thanksgiving.

L’année dernière, un homme aurait tué une femme lors d’une fête de Thanksgiving après avoir creusé des restes à mains nues, déclenchant une dispute qui s’est terminée par une tragédie. En 2018, un homme aurait tiré sur son propre fils à la suite d’une dispute au sujet de joueurs de la NFL agenouillés pendant l’hymne national.

[image via Gwinnett County Police Department]

