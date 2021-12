Variant d’Omicron résistant aux anticorps, deux doses de vaccin : Étude

La recherche, publiée dans la revue Cell, montre également que plusieurs anticorps utilisés pour traiter le COVID-19 seront inefficaces contre Omicron.

La variante Omicron du coronavirus est largement résistante aux anticorps des personnes qui se remettent d’une infection au COVID-19 et de celles vaccinées avec deux doses du vaccin Pfizer, selon une étude. La recherche, publiée dans la revue Cell, montre également que plusieurs anticorps utilisés pour traiter le COVID-19 seront inefficaces contre Omicron. Cependant, une troisième dose du vaccin Pfizer et le mélange des préventifs Pfizer et AstraZeneca peuvent bien protéger contre la variante.

La variante Omicron du SRAS-CoV-2 semble se propager plus rapidement que toute variante précédente et pourrait bientôt dominer à l’échelle mondiale, ont déclaré les chercheurs. Dans l’étude, ils ont utilisé des particules pseudo-virales non dangereuses qui portent la protéine de pointe Omicron et sont bien adaptées à l’analyse de l’entrée du virus et de son inhibition.

La protéine de pointe est utilisée par le virus SARS-CoV-2 pour pénétrer et infecter les cellules. Actuellement, des combinaisons des anticorps Casirivimab et Imdevimab, et Etesevimab et Bamlanivimab sont utilisées pour traiter le COVID-19. Cependant, les chercheurs ont montré que ces anticorps sont largement inefficaces contre le pic Omicron. Un seul anticorps, le Sotrovimab, a inhibé le pic d’Omicron, ont-ils déclaré.

« Nos études de culture cellulaire suggèrent que la plupart des anticorps actuellement disponibles pour le traitement au COVID-19 seront inefficaces contre Omicron », a déclaré le premier auteur de l’étude, Markus Hoffmann, du German Primate Center. « Le sotrovimab est une exception et pourrait devenir une option de traitement importante pour les patients infectés par Omicron », a déclaré Hoffmann.

Les chercheurs ont en outre cherché à savoir si les patients infectés en Allemagne au cours de la première vague de la pandémie avaient produit des anticorps qui protègent contre la variante Omicron. Alors que les anticorps ont inhibé le pic du virus responsable de la première vague, les chercheurs ont eu peu d’effet contre le pic d’Omicron. Ils supposent que ces individus ne disposent pas d’une protection immunitaire robuste contre le variant Omicron, bien qu’une inhibition par les cellules T, qui sont également produites lors de l’infection, reste à analyser.

Les anticorps produits après deux immunisations avec le vaccin Pfizer ont également inhibé le pic Omicron de manière significativement moins efficace que les protéines de pic d’autres variantes, ont déclaré les chercheurs.

Un meilleur effet protecteur a été observé après trois doses avec Pfizer et après immunisation hétérologue avec les préventifs AstraZeneca et Pfizer, ont-ils déclaré.

Ces résultats indiquent que la double immunisation avec Pfizer peut protéger moins efficacement contre la variante Omicron par rapport à la variante Delta, selon l’étude. La triple vaccination avec Pfizer (rappel) et la vaccination croisée avec AstraZeneca/Pfizer pourraient établir une protection plus forte, a-t-il constaté.

« Nos résultats indiquent que les thérapies par anticorps pour COVID-19 doivent être adaptées à la variante Omicron. L’adaptation du vaccin BioNTech-Pfizer devrait également être envisagée », a déclaré Hoffmann. « En revanche, triple immunisation avec BioNTech-Pfizer (rappel) et vaccination croisée avec Oxford-AstraZeneca », a ajouté Hoffmann.

