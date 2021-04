Variante britannique: le B117 identifié pour la première fois dans le Kent n’augmente pas le risque de décès, selon des chercheurs | UK | Nouvelles

Les scientifiques ont analysé une série de données relatives à la variante B117, largement répandue en Europe et aux États-Unis. Deux études n’ont trouvé aucune preuve que les personnes infectées par le B117 présentent des symptômes pires ou un risque accru de développer un Covid long que ceux d’une souche différente.

L’une des études s’est concentrée sur les patients des hôpitaux de Londres, tandis qu’une autre a utilisé les données de l’application de suivi des symptômes ZOE du King’s College.

Les résultats sont d’une importance particulière car, en janvier, les scientifiques du Groupe consultatif sur les menaces de virus respiratoires nouvelles et émergentes (Nervtag) ont déclaré qu’il était possible que le virus soit devenu plus mortel.

La charge virale et le nombre de reproduction (R) étaient plus élevés pour le B117, ce qui suggère qu’il est plus transmissible que la première souche détectée à Wuhan, en Chine, en décembre 2019.

L’étude des patients de l’hôpital de Londres a indiqué que la variante n’est pas associée à une maladie plus grave et à la mort, mais semble conduire à une charge virale plus élevée.

Les données enregistrées par 37000 utilisateurs britanniques de l’application ZOE n’ont trouvé aucune preuve que la variante augmentait la probabilité d’un long Covid.

Le Dr Eleni Nastouli, de l’University College London Hospitals NHS Foundation Trust et de l’UCL Great Ormond Street Institute of Child Health, a déclaré à la Press Association: “L’une des véritables forces de notre étude est qu’elle s’est déroulée en même temps que le B117 émergeait et se répandant dans tout Londres et le sud de l’Angleterre.

«L’analyse de la variante avant le pic des admissions à l’hôpital et de toute tension associée sur le service de santé nous a donné une fenêtre de temps cruciale pour obtenir des informations vitales sur la façon dont le B117 diffère en termes de gravité ou de décès chez les patients hospitalisés de la souche de la première vague.

“Notre étude est la première au Royaume-Uni à utiliser des données de séquençage du génome entier générées en temps réel et intégrées dans un service clinique du NHS et des données cliniques granulaires intégrées.”

Parmi 341 patients dont les prélèvements ont été séquencés, 58 pour cent (198 sur 341) avaient B117 et 42 pour cent (143 sur 341) avaient une infection non-B117.

Les chercheurs n’ont trouvé aucune preuve d’une association entre la variante et l’augmentation de la gravité de la maladie, 36% (72 sur 198) des patients B117 devenant gravement malades ou mourants, contre 38% de ceux avec une souche différente.

Selon l’étude, ceux avec la variante n’étaient pas plus susceptibles de mourir que les patients avec une souche différente, avec 16 pour cent (31 sur 198) décédant dans les 28 jours contre 17 pour cent (24 sur 141) pour ceux avec un non -B117 infection.

Le deuxième a analysé les données autodéclarées de 36920 utilisateurs britanniques de l’application Covid Symptom Study qui ont été testés positifs pour la maladie entre le 28 septembre et le 27 décembre.

L’analyse a couvert 13 semaines complètes au cours de la période au cours de laquelle la proportion de B117 a augmenté plus particulièrement à Londres, dans le sud-est et l’est de l’Angleterre.