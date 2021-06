Variante Coronavirus Delta : Tout savoir sur cette variante préoccupante

Le SRAS-CoV-2 est un virus à ARN qui possède 30 000 paires de bases d’acides aminés, et une altération de l’une de ces bases peut entraîner une mutation du virus

Variante du delta du coronavirus : Le Public Health England (PHE) a déclaré dans sa dernière évaluation des risques des variantes du coronavirus qu’un énorme 61% des échantillons séquencés sont ceux de la variante Delta, qui a été détectée pour la première fois en Inde. Cela signifie que la variante Delta est devenue la variante la plus dominante du pays, dépassant même la variante Alpha qui avait provoqué une vague de cas au Royaume-Uni l’année dernière. Parmi les nombreuses variantes de coronavirus présentes, la lignée B.1.617 avait été détectée en Inde il y a quelques mois, et selon les études, la sous-lignée de cette variante – la variante B.1.617.2 Delta – transmet plus de ses variantes homologues.

La variante a maintenant été signalée comme une variante préoccupante par l’OMS, car des épidémies liées à cette variante sont signalées dans plusieurs pays.

Le SRAS-CoV-2 est un virus à ARN qui possède 30 000 paires de bases d’acides aminés, et une altération de l’une de ces bases peut entraîner une mutation du virus, modifiant sa forme ainsi que son comportement. Dans la variante Delta, il existe de multiples mutations dans la protéine de pointe, dont au moins quatre sont importantes – L452R, P681R, D614G et T478K – car elles présentent toutes des preuves d’une transmission ou d’une infectivité plus élevées.

Selon PHE, les cas de variante Delta sont en augmentation dans le pays, par rapport à une baisse de ceux Alpha, et en dehors de cela, Delta a également un taux d’attaque secondaire plus élevé que Alpha. Le PHE a également déclaré que des analyses d’Angleterre et d’Écosse indiquent que si deux doses fonctionnent mieux qu’une pour fournir une protection contre la variante Delta, l’efficacité des vaccins contre Delta est réduite par rapport à Alpha. Il a également constaté que pour la variante Delta, les cas de réinfection restent relativement très faibles par rapport à la variante Alpha.

