Variante COVID-19 Omicron: New York, région des trois États confirment davantage de cas alors que les hôpitaux subissent une pression due à la montée subite du delta

La région des trois États a dénombré un peu moins d’une douzaine de cas de la variante omicron COVID-19 alors que les hôpitaux continuent de ressentir la pression de la montée subite du delta.

Les responsables de la santé ont confirmé des cas de variante omicron dans plus d’une douzaine d’États, dont New York, le New Jersey et le Connecticut. La ville de New York, où un cas d’omicron du Minnesota est originaire, a confirmé à elle seule sept cas.

LE CHIRURGIEN DIT QUE LES AMÉRICAINS NE DEVRAIENT PAS « PANIQUER » SUR OMICRON, MAIS DEVRAIENT UTILISER DES MASQUES, D’AUTRES MESURES CONNUES

Le nombre de personnes testées positives pour le coronavirus a augmenté au cours du mois de novembre, passant d’un peu plus de 3 000 nouveaux cas fin octobre à environ 7 500 cas trois semaines plus tard lorsque la variante omicron a été identifiée en Afrique du Sud et nommée par l’Organisation mondiale de la santé ( QUI).

Un site mobile de vaccination et de rappel de COVID-19 fonctionne à partir d’un bus sur la 59e rue au sud de Central Park alors que les patients attendent sur le trottoir, le jeudi 2 décembre 2021, à New York. Les responsables de la santé affirment que plusieurs cas de la variante du coronavirus omicron ont été détectés à New York, y compris un homme qui a assisté à une convention d’anime à Manhattan fin novembre et a été testé positif pour la variante à son retour au Minnesota. (Photo AP/John Minchillo)

Les autorités en savent peu sur la variante omicron, à part les indications selon lesquelles elle possède une plus grande transmissibilité que les autres variantes, ce qui soulève des inquiétudes dans les États déjà aux prises avec un espace hospitalier.

L’État de New York a confirmé huit cas au total, tandis que le New Jersey a confirmé son premier cas vendredi et le Connecticut a confirmé son premier cas samedi.

OMICRON AUX ÉTATS-UNIS : O SONT-ILS ?

Le Connecticut a noté que le taux de positivité avait dépassé 6,5%, les hospitalisations atteignant leur plus haut niveau depuis avril 2021. Le New Jersey a cessé de collecter des données sur les hospitalisations vers mars 2021.

Et les hospitalisations ont continué d’augmenter régulièrement dans le nord de l’État de New York : la moyenne sur sept jours des nouvelles hospitalisations pour 100 000 est restée à peu près la même, mais les admissions sont passées de 345 à 508 par jour au cours de cette période.

Une personne passe un test COVID-19 sur un site de test mobile près de Grand Central Terminal le vendredi 3 décembre 2021 à New York. La variante omicron de COVID-19, qui n’avait pas été détectée aux États-Unis avant le milieu de cette semaine, avait été découverte dans au moins cinq États à la fin de jeudi, montrant encore une fois comment les mutations du virus peuvent faire le tour du monde avec rapidité et la facilité. (Photo AP/Yuki Iwamura) (Photo AP/Yuki Iwamur)

« Les hospitalisations sont en hausse, obtenez ce chiffre, 150 pour cent dans le nord de l’État contre le nord de l’État », a déclaré lundi la gouverneure de New York, Kathy Hochul. « Ce n’est pas que j’essaye de créer une division entre le nord de l’État et le nord de l’État », a-t-elle ajouté, « mais ce sont les chiffres que nous voyons et ils sont très troublants ».

Les hôpitaux du nord de l’État, en particulier, ont souffert de la montée subite du delta, selon le New York Times. Le gouverneur Hochul a déployé 120 soldats de la Garde nationale pour soutenir les maisons de soins infirmiers dans neuf établissements à travers l’État.

FAUCI DIT QUE LES FONCTIONNAIRES SE SENTENT « TRES MAL » AU SUJET DE L’INTERDICTION DE VOYAGE EN AFRIQUE, VA RÉÉVALUER LA POLITIQUE

Les hôpitaux à plus de 90 % de leur capacité peuvent également arrêter les chirurgies électives pour aider à gérer la hausse.

Mais jusqu’à présent, l’Afrique du Sud n’a pas signalé de forte augmentation des admissions aux soins intensifs et des décès dus à la variante omicron.

Des habitants se tiennent dans les rues de Lawley, en Afrique du Sud, lors d’une visite de responsables du gouvernement local pour le lancement du programme de vaccination Vooma contre COVID-19 le vendredi 3 décembre 2021. L’Afrique du Sud a accéléré sa campagne de vaccination une semaine après la découverte de la variante omicron du coronavirus. (Photo AP/Jerome Delay)

Les cas quotidiens ont triplé au cours de la seule semaine dernière, passant d’un peu moins de 1 000 cas le 29 novembre à plus de 3 000 le 3 décembre, selon un rapport du South African Medical Research Council publié samedi. Les hospitalisations ont connu une « forte augmentation » mais la principale observation est que « la majorité des patients dans les services COVID n’ont pas été dépendants de l’oxygène ».

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

La « forte augmentation » des admissions peut également être « fortuite », avec un bon nombre de patients testés positifs pour COVID-19 après l’admission pour une autre raison sans rapport.

Les responsables de la santé ont souligné que les données ne concernent que les deux premières semaines suivant l’identification de l’omicron et qu’ils ont besoin de plus de temps pour déterminer la gravité complète des cas.