Variante Covid-19 Omicron : Symptômes, précautions et tout ce que nous savons sur la souche mutante du Coronavirus Afrique du Sud

Le variant B.1.1.529 a été signalé pour la première fois à l’OMS par l’Afrique du Sud le 24 novembre 2021. (Représentant)

Mise à jour de la variante Covid-19 Omicron : SARS-CoV-2 la souche virale qui cause l’infection Covid-19 a subi de multiples mutations depuis qu’elle a été détectée en Chine en 2019. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a classé une nouvelle souche mutante qui modifie le comportement du virus, circulant largement en Afrique du Sud en tant que « variante préoccupante » (VoC), et l’a nommé variante « Omicron ».

La variante B.1.1.529 a été signalée pour la première fois à l’OMS en Afrique du Sud le 24 novembre 2021 après que le Réseau de surveillance de la génomique (NGS-SA) y a détecté un groupe de virus SARS-CoV-2 apparentés, qui appartiennent à une lignée nommée B 1.1.529. La première évaluation du Groupe consultatif technique sur l’évolution du virus SARS-CoV-2 et NGS-SA indique que cette nouvelle variante peut être encore plus transmissible que la dernière variante VoC, Delta, et peut envahir l’immunité offerte par les vaccins actuels.

Ce qui a été trouvé sur la variante Omicron jusqu’à présent

Les autorités sanitaires du monde entier et le Groupe consultatif technique sur l’évolution du virus du SRAS-CoV-2 à l’OMS surveillent en permanence les nouvelles variantes du SRAS-CoV-2 pour identifier celles qui sont importantes ou dangereuses en termes de transmissibilité et de gravité de l’infection, entre autres.

L’enquête préliminaire à ce jour est que B.1.1.529 a de multiples mutations de la protéine de pointe et est hautement infectieux. De plus, l’Afrique du Sud a signalé une multiplication par quatre des nouveaux cas au cours des deux dernières semaines, coïncidant avec l’émergence de B.1.1.529.

Les cas de Covid avec la nouvelle variante B.1.1.529 ont augmenté dans la province sud-africaine de Gauteng, y compris Pretoria et Johannesburg, et peuvent également être présents dans d’autres provinces. De plus, NGA-SA suggère que les épidémies en grappes ont entraîné une augmentation soutenue des cas.

Série de mutations qui ont formé le nouveau variant Omicron

NGS-SA a déclaré que le nouveau VoC a subi au moins 30 mutations dans la région et code la protéine de pointe responsable de l’entrée du virus dans les cellules humaines. L’organisme d’experts a marqué B.1.1.529 formé à la suite de «constellations de mutations très inhabituelles».

Certaines des mutations étaient similaires à celles des variantes Alpha et Delta et sont bien caractérisées avec un impact phénotypique connu qui peut affecter l’immunité et la transmissibilité, d’autres sont rarement observées et mal caractérisées. Les Centres africains de contrôle des maladies (CDC) ont déclaré que davantage de recherches étaient en cours pour connaître ses caractéristiques de transmissibilité et d’évasion vaccinale.

La nouvelle variante porte également les mutations R203K + G204R associées à une infectiosité accrue, également observées dans Alpha, Gamma et Lambda.

Ce que l’OMS a découvert jusqu’à présent

L’OMS constate qu’Omicoron est associé à une augmentation de la transmissibilité, une diminution de l’efficacité des vaccins, des thérapies disponibles et des diagnostics. Maria Van Kerkohove, responsable technique Covid-19 à l’OMS, a informé qu’il existe moins de 100 séquences du génome entier disponibles et que sa variante comporte un grand nombre de mutations. La préoccupation est maintenant de savoir comment ces multiples mutations peuvent avoir un impact sur le comportement du virus.

De plus, la corrélation clinique et épidémiologique d’Omicron n’est pas complètement établie. Sans cela, les scientifiques ne peuvent pas établir de lien direct avec une poussée. Des chercheurs d’Afrique du Sud examinent le potentiel d’échappement immunitaire de B.1.1.529 en laboratoire. Cela indiquera également les performances des vaccins actuels, des thérapies sur la nouvelle variante Omicron.

Les symptômes de la nouvelle variante Omicron sont-ils différents ?

L’Institut national des maladies transmissibles (NICD) d’Afrique du Sud a déclaré que la nouvelle variante montre actuellement qu' »aucun symptôme inhabituel » n’a été signalé, cependant, comme la variante Delta, certaines personnes sont asymptomatiques.

La nouvelle variante Omicron peut-elle être détectée par des tests RT-PCR ?

Bien que le NICD ait déclaré que la délétion au sein du gène S contribuera à l’identification rapide du variant, mais « la plupart des autres cibles (y compris les gènes N et RdRp) ne sont pas affectées par les échantillons testés » Il est donc peu probable que le nouveau variant affecte la sensibilité globale du test PCR. . « Ces tests PCR détectent généralement au moins deux cibles différentes du SRAS-CoV-2, qui servent de sauvegarde en cas de mutation survenant dans l’une d’elles », a déclaré le NICD.

Quelles nouvelles précautions faut-il prendre contre la variante Omicron

Les experts insistent toujours sur la vaccination pour protéger les groupes à haut risque d’hospitalisation et de décès, mais des données en temps réel ont montré que des taux de vaccination élevés ont le potentiel de réduire la pression sur les systèmes de santé.

De plus, la distanciation sociale, le masquage, une bonne ventilation dans les espaces publics intérieurs et le lavage ou la désinfection des mains et des surfaces régulièrement sont toujours nécessaires.

