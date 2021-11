Variante COVID Omicron : New York déclare l’état d’urgence

(Bjoern Kils/New York Media Boat/.)

La gouverneure de New York, Kathy Hochul (D.), a déclaré vendredi l’état d’urgence pour se préparer à la variante COVID-19 Omicron.

L’ordonnance d’urgence, qui sera en vigueur jusqu’au 15 janvier au moins, vise à augmenter la capacité hospitalière de l’État au cas où la saison hivernale et la nouvelle variante entraîneraient une augmentation des cas.

L’ordonnance permettra à l’État d’utiliser un «système de surtension et de flexibilité», permettant au ministère de la Santé de limiter les procédures hospitalières non essentielles et non urgentes dans les situations où un hôpital a moins de 10 % de capacité en lits. La nouvelle politique entre en vigueur le 3 décembre.

« Nous avons pris des mesures extraordinaires pour empêcher la propagation du COVID-19 et lutter contre cette pandémie », a déclaré Hochul dans un communiqué. Cependant, nous continuons de voir des signes avant-coureurs de pics cet hiver, et bien que la nouvelle variante Omicron n’ait pas encore été détectée dans l’État de New York, elle arrive. »

« En préparation, j’annonce aujourd’hui des mesures urgentes pour étendre la capacité hospitalière et aider à garantir que nos systèmes hospitaliers peuvent relever tous les défis posés par la pandémie alors que nous nous dirigeons vers les mois d’hiver », a ajouté le gouverneur démocrate. « Le vaccin reste l’une de nos meilleures armes dans la lutte contre la pandémie, et j’encourage tous les New-Yorkais à se faire vacciner et à recevoir le rappel si vous êtes complètement vacciné. »

L’annonce de Hochul est intervenue le même jour que le président Biden a imposé une interdiction de voyager à huit pays africains à partir de lundi en réponse à la variante Omicron. La souche a été détectée au Botswana, au Zimbabwe, en Namibie, au Lesotho, à Eswatini, au Mozambique et au Malawi. L’interdiction fait suite à une annonce de l’Organisation mondiale de la santé selon laquelle la variante a un « grand nombre de mutations » dont certaines sont « préoccupantes ».

