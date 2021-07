Variante de Covid-19 Epsilon et comment elle esquive la réponse immunitaire du corps, efficacité du vaccin

in

La variante Epsilon du SRAS-CoV-2, le coronavirus, est actuellement la variante préoccupante car avec trois mutations dans sa protéine de pointe, elle atténue l’efficacité des vaccins, des anticorps obtenus à partir d’infections Covid-19 passées et du plasma de personnes infectées et donc est une variante de préoccupation pour les experts de la santé. Les résultats sont publiés dans un Science Journal.

Les cas d’Epsilon se répandent rapidement aux États-Unis. Environ 34 cas ont également été signalés dans d’autres pays.

Lorsque les chercheurs de l’Université de Washington à Seattle et de Vir Biotechnology, les scientifiques ont étudié la machinerie d’infection et de construction de la variante et en quoi il est différent du coronavirus d’origine qui a déclenché la pandémie, ils ont découvert qu’ils étaient responsables du réarrangement dans les zones critiques du pic. protéine. Certains changements structurels cruciaux ont également été remarqués dans l’étude de cryomicroscopie électronique.

Les chercheurs ont utilisé le plasma d’une personne déjà infectée et guérie par Covid-19 et d’une personne entièrement vaccinée pour comprendre l’événement neutralisant des variantes Epsilon sur les anticorps présents sur les échantillons et ont constaté que leur efficacité était réduite de 2 à 3,5 fois.

L’étude a en outre révélé que le domaine de liaison au récepteur était affecté par l’une des trois mutations qui réduisaient l’activité neutralisante de 14 des 34 anticorps efficaces, y compris les anticorps au stade clinique. Les autres mutations que la variante Epsilon a subies ont ciblé le domaine N-terminal de la protéine de pointe et 10 anticorps sur 10 inefficaces, ont indiqué des chercheurs sur le site Web de la faculté de médecine de l’Université de Washington (UW Medicine).

Le laboratoire de David Veesler à l’Université de Washington a exploré la configuration moléculaire des virus SAR et de leurs variantes. Ils découvrent également comment les anticorps bloquent les mécanismes d’infection et comment les variantes peuvent dissuader leur fonction, ce qui soulève de nouveaux défis.

