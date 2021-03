Variante de Covid de Tanzanie: nouvelle souche trouvée dans la souche la plus mutée des voyageurs à ce jour | Monde | Nouvelles

Selon Tulio de Oliveira, directeur de Krisp, un institut scientifique, un rapport soumis à l’Organisation mondiale de la santé et aux organismes régionaux montre que la souche contient 10 mutations de plus que sur toute autre version.

La découverte par l’institut qui effectue des tests génétiques pour 10 pays africains a révélé la nouvelle variante chez des voyageurs arrivant en Angola en provenance de Tanzanie, a rapporté Bloomberg.

M. de Oliveira a déclaré: « Cela présente un intérêt potentiel ».

Krisp, qui a découvert une nouvelle souche en Afrique du Sud l’année dernière qui a déclenché une recrudescence des infections dans le pays, a trouvé la nouvelle variante chez des voyageurs arrivant en Angola en provenance de Tanzanie.

La Tanzanie a largement ignoré la pandémie, le défunt président John Magufuli étant considéré comme le plus éminent sceptique de Covid-19 en Afrique.

M. Magufuli a minimisé la menace du virus et a refusé d’ordonner des mesures largement adoptées à travers le monde, telles que le port de masques et les verrouillages.

La Tanzanie a cessé de publier des données sur les infections à coronavirus et a ouvert l’économie, y compris l’île balnéaire de Zanzibar, qui attire les touristes internationaux.

La position de M. Magufuli a suscité des critiques de la part des pays voisins et de l’OMS, car des preuves anecdotiques suggèrent que de nombreuses personnes dans le pays ont contracté la maladie.

Il a disparu de la vue du public le 27 février, provoquant des spéculations sur le fait qu’il souffrait de Covid-19.

Les responsables ont rejeté les rumeurs, insistant sur le fait qu’il était en bonne santé, mais son successeur Samia Suluhu Hassan a annoncé le 17 mars que M. Magufuli était décédé d’une maladie cardiaque.

Les analystes attendent maintenant de voir si Mme Hassan prend des mesures telles que l’obligation de porter un masque ou la commande de vaccins pour essayer d’arrêter la propagation de la pandémie.

Les variantes du coronavirus ont inquiété les experts de la santé du monde entier, car celle identifiée pour la première fois en Afrique du Sud s’est avérée plus infectieuse et capable d’échapper plus facilement à certains vaccins.

Les scientifiques n’ont pas encore enquêté sur la souche trouvée chez trois voyageurs tanzaniens pour déterminer si elle est plus infectieuse ou grave que d’autres variantes.

Ceci est une histoire de rupture… plus à suivre