Variante de Covid: énorme recrudescence des «parties corona» parmi les anti-vaxxers en Europe malgré les craintes | Monde | Nouvelles

Les autorités sanitaires italiennes ont déclaré qu’un homme de 55 ans était décédé après avoir assisté à une soi-disant fête au Tyrol du Sud, une province germanophone. L’homme est décédé en Autriche, qui borde la province du nord-est.

Patrick Franzoni, coordinateur de l’unité anti-Covid à Bolzano, une ville de la région, a déclaré au journal italien Il Dolomiti : « Nous avons reçu plus d’un témoignage de médecins de patients qui ont admis avoir été infectés volontairement.

« [They do this] développer des anticorps sans vaccination.

« Il y a des conséquences à long terme et même les jeunes peuvent se retrouver à l’hôpital. »

Selon le Dr Franzoni, au moins un des fêtards est infecté par le virus et les autres participants entrent délibérément en contact étroit avec eux en s’embrassant, en s’embrassant et en partageant des boissons.

Il a déclaré que « dans une pièce fermée, entre cinq et 10 personnes peuvent ‘facilement’ être infectées en une nuit ».

Le parquet de Bolzano a ouvert une enquête sur les «corona-partis».

LIRE LA SUITE: L’Allemagne se prépare au verrouillage hivernal alors que les cas de Covid explosent

Bolzano est l’une des régions les plus touchées d’Italie, ayant été durement touchée par la vague hivernale de Covid.

L’Autriche est devenue lundi le premier pays d’Europe occidentale à réimposer un verrouillage depuis l’introduction des vaccins.

L’Allemagne et les Pays-Bas pourraient également faire face à des restrictions plus strictes, le ministre allemand de la Santé Jens Spahn prédisant que la majeure partie du pays serait « vaccinée, guérie ou morte » d’ici la fin de l’hiver.

Reportage supplémentaire de Maria Ortega.