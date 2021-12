Variante de Covid Omicron: les fêtes de Noël peuvent être abandonnées au milieu de restrictions renforcées | Royaume-Uni | Nouvelles

Les fêtes de Noël au bureau sont supprimées à travers le pays, car les employés sont encouragés à reprendre le travail à domicile au milieu de la vague de la variante hautement mutée d’Omicron. Détecté pour la première fois en Afrique du Sud il y a moins de quatre semaines, le variant Omicron est en train de devenir rapidement le variant dominant du coronavirus en Afrique du Sud.

La nouvelle variante fortement muté, qui a été classée comme une « variante préoccupante par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), a maintenant été trouvée dans deux douzaines de pays, dont l’Espagne, le Canada, la Grande-Bretagne, l’Australie et le Portugal.

Les cas d’Omicron au Royaume-Uni sont passés à 32, car l’OMS a affirmé qu’elle en saura plus sur la nouvelle variante « dans quelques jours ».

Cependant, les fêtes de bureau de Noël ont été entourées d’incertitude après que Boris Johnson, 57 ans, a annoncé un resserrement des restrictions sur les coronavirus.

Malgré les nouvelles restrictions imposées, le Premier ministre a déclaré lors de la conférence de presse de Downing Street que Noël serait « considérablement meilleur » qu’en 2020.

Il a déclaré à Times Radio : « Si j’allais à une fête avec 300 ou 400 personnes pour Noël, je prendrais un [lateral flow] tester avant de partir.

« Je pense que c’est juste une précaution raisonnable à prendre. »

L’avertissement du secrétaire à la Santé faisait suite à la déclaration de M. Johnson selon laquelle il n’était pas nécessaire d’annuler les fêtes de Noël, les crèches et autres festivités saisonnières, ce qui contredisait les conseils du Dr Jenny Harries, son plus haut responsable de la santé publique.

Le professeur Andrew Hayward, qui a participé au Groupe consultatif scientifique pour les urgences, a émis des conseils similaires : « L’une de mes préoccupations est qu’il y a une intensification de la mixité sociale juste à l’approche de Noël et le moment est malheureux, compte tenu de ces circonstances.

«Je ne dis pas que ces événements devraient être arrêtés ou interdits, mais je pense que les gens pourraient penser à passer plus de temps à l’extérieur, à essayer de garder plus de distance, etc., à porter des masques, à passer potentiellement des tests avant et après ils sont allés à l’un d’eux et avant d’aller rendre visite à leurs proches à Noël.