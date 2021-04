Variante de l’Inde: un expert avertit que le nouveau cas Covid est un «triple mutant» et menace de flambées mondiales | Monde | Nouvelles

L’Inde a marqué jeudi une étape sombre dans la pandémie de COVID-19, signalant 314835 nouveaux cas quotidiens, le décompte le plus élevé en une journée, alors que sa deuxième vague et des poussées similaires ailleurs soulevaient de nouvelles craintes quant à la capacité des services de santé à faire face. Les hôpitaux du nord et de l’ouest de l’Inde, y compris la capitale, New Delhi, ont publié des avis indiquant qu’ils ne disposaient que de quelques heures d’oxygène médical pour maintenir les patients atteints de COVID-19 en vie. Le professeur Srinath Reddy a déclaré que la souche «triple mutant» devrait être suivie ailleurs.

S’adressant à l’émission Today de BBC Radio 4, M. Reddy a déclaré: «Un double mutant a d’abord été signalé avec des caractéristiques qui avaient été précédemment notées au Brésil et en Afrique du Sud, puis en Californie.

«Un autre mutant a été décrit et trouvé dans d’autres régions de l’Inde.

«Alors que le double mutant a été noté dans plus de 20 pays, ce triple mutant qui vient d’être décrit a été suivi en Inde et je suis sûr qu’il le sera également ailleurs.

«Mais à quel point est-il dangereux et comment peut-il échapper au potentiel vaccinal?

LIRE LA SUITE: L’Inde s’efforce de contenir la deuxième vague alors que les résidents demandent des fournitures

“Cela devrait être étudié mais certainement, il semble que cela augmente maintenant les cas.”

Plus à venir…