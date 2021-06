Variante Delta : les «preuves précoces» montrent que les vaccins actuels «ne fonctionnent pas aussi bien contre» la souche | Royaume-Uni | Nouvelles

Cela survient alors que de nouvelles données suggèrent que les personnes qui ont reçu le vaccin Pfizer ont moins d’anticorps ciblant la variante Delta par rapport aux autres souches. La recherche, de l’Institut Francis Crick et du Centre de recherche biomédicale UCLH de l’Institut national de recherche en santé (NIHR), soutient la réduction de l’écart entre la première et la deuxième dose.

Les données ont révélé qu’après une seule dose du vaccin Pfizer, les receveurs étaient moins susceptibles de développer des niveaux d’anticorps contre la variante Delta, également connue sous le nom de souche indienne, par rapport à ceux observés contre la variante britannique, maintenant connue sous le nom d’Alpha.

Mais les chercheurs ont déclaré que les niveaux d’anticorps à eux seuls ne prédisent pas l’efficacité du vaccin et que des études supplémentaires sont nécessaires.

S’exprimant vendredi sur BBC Newsnight, le professeur Rosalind Eggo, de la London School of Hygiene and Tropical Medicine, a expliqué pourquoi une deuxième dose est “vraiment importante”.

Elle a déclaré: «Il existe des preuves très précoces que nos vaccins actuels ne fonctionnent pas aussi bien contre la variante Delta que contre les variantes précédentes, il y a donc un peu de perte d’efficacité de ce vaccin.

LIRE LA SUITE: Boris Johnson exhorté à suspendre la réouverture du 21 juin – « Difficile à justifier »

« Oui, nous sommes dans une situation différente de celle de l’année dernière avec la variante Alpha qui était également plus transmissible et peut-être aussi un peu plus sévère.

“Mais ce que nous avons appris de cela, c’est à quelle vitesse les choses peuvent changer avec Covid et qu’il est beaucoup plus facile et plus sage de prendre des décisions lorsqu’il y a peu de cas que lorsqu’il y en a beaucoup.”

Vendredi, les chiffres officiels ont montré que le Royaume-Uni a enregistré 6 238 cas quotidiens de COVID-19 et 11 autres décès au cours de la dernière période de 24 heures.

Les données officielles ont également révélé vendredi que le nombre Covid R au Royaume-Uni est estimé entre 1,0 et 1,2 – en hausse par rapport aux chiffres précédents de 1,0 et 1,1.

Les données de Public Health England jusqu’au 2 juin montrent également qu’un total de 12 431 cas de la variante Delta ont été confirmés au Royaume-Uni – une augmentation de 79% par rapport à la semaine précédente.