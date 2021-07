variante Delta parmi les «maladies respiratoires les plus infectieuses» en tant que États-Unis au «moment PIVOTAL» | Monde | Nouvelles

À la Maison Blanche, le Dr Rochelle Walensky, directrice des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), a déclaré que la nouvelle souche du virus Covid est « à la recherche de la prochaine personne vulnérable à infecter ». “La variante delta est plus agressive et beaucoup plus transmissible que les souches qui circulaient auparavant”, a-t-elle déclaré.

« C’est l’un des virus respiratoires les plus infectieux que nous connaissions, et que j’ai vu au cours de mes 20 ans de carrière.

« Nous sommes à un autre moment charnière de cette pandémie, avec des cas à nouveau en augmentation et certains hôpitaux atteignant leur capacité dans certaines régions, nous devons nous unir en tant que nation. »

Jeudi, le CDC et le gouvernement américain se sont demandé si les personnes vaccinées devraient être obligées de porter des masques à l’intérieur pour ralentir la propagation.

Cependant, le gouvernement n’a pas modifié les règles relatives aux masques faciaux.

“Seulement quatre États représentaient plus de 40% de tous les cas au cours de la semaine dernière, avec 1 cas sur 5 uniquement en Floride”, a déclaré Zients lors d’un briefing vendredi dernier.

La Floride, en particulier, enregistre un nombre record de nouveaux cas.

Mercredi, l’État a signalé 12 647 nouveaux cas – le nombre le plus élevé depuis janvier.

Le même jour, 55 132 cas ont été enregistrés dans tout le pays, ce qui signifie que les infections quotidiennes en Floride représentaient environ 23%.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a exhorté les habitants de l’État à obtenir le jab.

“Ces vaccins sauvent des vies”, a déclaré M. DeSantis.

« Ils réduisent la mortalité. »