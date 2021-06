Variante Delta Plus du virus identifiée, à suivre

in

Les variantes préoccupantes sont les variantes dans lesquelles il y a des conséquences néfastes pour l’humanité avec une augmentation de la transmissibilité et de la gravité, a déclaré Paul.

Une version mutée de la variante Delta du virus Covid-19 a été identifiée dans le pays. Cette variante Delta Plus était vue depuis mars 2021 en Europe et a également été notifiée dans le domaine public le 13 juin.

La nouvelle variante a été trouvée et est une variante intéressante, mais n’a pas encore été classée comme variante préoccupante, a déclaré mardi VK Paul, membre de la santé, Niti Aayog, lors d’un briefing du ministère de la Santé.

Les variantes préoccupantes sont les variantes dans lesquelles il y a des conséquences néfastes pour l’humanité avec une augmentation de la transmissibilité et de la gravité, a déclaré Paul.

Ce système du Consortium indien de génétique du SRAS-CoV-2 (INSACOG) examinera où la mutation du virus Delta Plus est présente et sa prévalence dans le pays, a-t-il déclaré. À l’heure actuelle, 28 laboratoires y travaillent et une veille constante serait maintenue sur le virus.

L’INSACOG est un forum créé par le ministère de la Santé et du Bien-être familial pour étudier et surveiller le séquençage du génome et la variation virale des souches circulantes de Covid-19 en Inde. Paul a déclaré que de telles choses continueraient à se produire car les virus sont prédisposés aux erreurs de réplication de l’ARN et lorsque cela se produit, le virus acquiert un nouveau caractère.

“Parfois, cela peut être important et nous nous inquiétons de ces variantes”, a-t-il déclaré. Cette nouvelle mutation a été observée annulant les anticorps. L’INSACOG surveillerait le comportement de la nouvelle mutation variante. La transmissibilité de la variante Delta était plus élevée, c’est pourquoi la deuxième vague de la pandémie a été intense et cette variante a joué son rôle dans la gravité lors de la deuxième vague, a déclaré Paul.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.